AIG denuncia amenazas de recisión de contratos de trabajadores de Cádiz 2012 por parte del PP

AIG denuncia que la gerencia de la Sociedad Cádiz 2012, que ostenta Miguel Ángel Gómez Mármol, envió este lunes un correo electrónico a los dos recepcionistas de Casa de Iberoamérica en el que, entre otras cuestiones, "les suprime las jornadas intensivas de Semana Santa, Carnaval y Navidad que venían disfrutando desde hace años, y también les invita a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año” si no están de acuerdo con las nuevas condiciones laborales que impone unilateralmente y sin consenso. En un comunicado enviado por la formación de izquierdas señalan que "presentando un documento informativo sin someterlo siquiera a votación en el Consejo de Administración y sin tener en cuenta el compromiso adquirido en dicha reunión de mantener un encuentro entre el Presidente del Consejo, Pablo Otero, y los trabajadores, la gerencia de la Sociedad Cádiz 2012, que ostenta Miguel Ángel Gómez Mármol, envió ayer lunes" este correo electrónico.

Según la nota de prensa, los dos trabajadores, que llevan 14 años en la empresa, enviaron la semana pasada un escrito al gerente solicitando llegar a un consenso para cubrir las vacaciones de verano, planteando la contratación de una tercera persona para julio y agosto, como se hizo el año pasado. No obstante, "ante la negativa del gerente, quien alegó falta de presupuesto, plantearon otras tres alternativas que no han sido atendidas". Como respuesta -que Adelante Izquierda Gaditana considera “una represalia”-, el gerente llevó este lunes al Consejo "unos cambios de horarios y jornadas que afectan a los trabajadores y trabajadoras, recortando sus derechos y vulnerando el artículo 6 de su convenio colectivo de Oficinas y Despachos, que recoge que “las condiciones más beneficiosas referentes a la jornada, descansos… serán respetadas”.

Según AIG, el gerente alega en el escrito como “causa organizativa principal” la necesidad de “proceder a ampliar el horario de apertura al público del centro Casa de Iberoamérica de 9.00 a 21.00 horas, a lo que no se oponen los trabajadores siempre y cuando se respeten los derechos consolidados de jornada intensiva en Semana Santa, Carnaval y Navidad y que no se sobrepase el cómputo de horas semanal". Ello, en igualdad de condiciones con los dos técnicos y el propio gerente, "el cual se aplica la jornada reducida, además de un día de teletrabajo, desde que pasó a ser trabajador laboral en el año 2017 y que incluso llegó a reclamar en su día “igualdad laboral de días libres con los recepcionistas”, añaden.

Desde AIG "remarcamos que los trabajadores nunca se han negado a echar horas extras para cubrir esos tramos horarios en días festivos para abrir el centro más horas y que se han ofrecido al gerente, pero éste se ha negado siempre a pagar esas horas".

Gómez Mármol, con el respaldo del presidente Pablo Otero, quien firma el escrito, asegura que "con este cambio se amplía el horario de apertura de las 38 horas semanales actuales a las 66 horas de apertura al público. No obstante, de esta manera obliga a los recepcionistas a cubrirse en vacaciones, bajas médicas, días libres…, lo que supone un incremento de horas a la semana y un descontrol horario para conciliar la vida familiar y laboral". Hay que recordar que en Casa de Iberoamérica había tres recepcionistas, uno de los cuales ya no está desde hace unos años y que no se sustituyó.

El gerente "también ha aprovechado para presentar ahora un organigrama de la empresa, que el año que viene cumplirá 15 años (él fue contratado como alta dirección en el 2013) y en él deja de manifiesto que la Sociedad contratará un tercer técnico, cuando desde AIG sabemos que no es necesario, teniendo en cuenta que con el presupuesto actual es suficiente para la gestión de actividades y exposiciones, que no requiere de más personal". Lo lógico, aseveran, "sería contratar a un tercer recepcionista que cubra las horas y sustituya cuando sea necesario, pero está visto que el gerente, con el respaldo del concejal Pablo Otero, quiere ahorrarse un trabajador metiendo miedo a los recepcionistas" con la rescisión de sus contratos.

AIG confirma que desde el 2022, el actual gerente ha cambiado el horario al personal de recepción en más de cinco ocasiones, la última vez comunicándolo por correo el domingo 23 de marzo en jornada de descanso de los trabajadores, e incluso presentó en su día una jornada laboral "que provocaba no abrir por la tarde y cerrar el centro”, por lo que no se entiende este nuevo cambio ahora "sin ni siquiera sentarse con los trabajadores, algo que tampoco ha hecho el concejal responsable de la Sociedad, pese a que se comprometió a ello en el Consejo del lunes ante el resto de consejeros".

Desde la formación de izquierdas resaltan que esto está ocurriendo en una empresa municipal sostenida con fondos públicos donde el consenso en cuestiones laborales debería ser la práctica habitual, como recomienda toda normativa laboral, y no las imposiciones unilaterales que no dejan de ser una mala praxis en la gestión de esta empresa y cuyo máximo responsable es el concejal Pablo Otero, que mucho nos tememos se encuentre ninguneado por el gerente.

Incluso el gerente, con su escrito de seis páginas, que ha firmado el concejal Pablo Otero, parece reconocer entonces que, en todos estos años, en los que en la mayoría él ha ostentado el cargo (excepto periodos de tres excedencias solicitados para trabajar en Contratación del Ayuntamiento) "no se ha hecho bien". E insinúa que, como había horarios de los recepcionistas que se solapaban, el trabajo era improductivo, cuando él mismo incluye funciones a los recepcionistas que no les permite estar en la zona de recepción todo su horario, ya que deben cubrir otras tareas de mantenimiento diario, respaldadas por Consejo de Administración y firmadas por la Gerencia en el año 2021.

Por último, señalar que el personal de Cádiz 2012 se rige por el convenio de Oficinas y Despachos y no por el de Museos, por lo que no se puede comparar con otros espacios culturales, finaliza la nota.