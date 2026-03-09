El Ayuntamiento de Cádiz suma 23 millones de euros en inversiones en instalaciones deportivas

El último de los espacios de la ciudad que el alcalde se ha propuesto recuperar, la antigua Telegrafía Sin Hilos, ya está en obras para convertir los jardines y las anteriores instalaciones en pistas de calistenia, parkour, baloncesto 3x3 y skate, además de un parque saludable donde las personas podrán hacer ejercicios varios. Una intervención que eleva hasta 23 millones de euros la inversión que el Ayuntamiento está haciendo para abrir nuevas instalaciones deportivas y para arreglar y mejorar las ya existentes.

Así lo ha destacado este lunes Bruno García, que ha visitado esas obras de Telegrafía Sin Hilos que rozan el millón de euros de inversión (954.547,66 euros, en concreto) y que necesitarán ahora de un plazo de diez meses hasta culminar. El objetivo es transformar los actuales jardines elevados y las antiguas pistas de padel, que llevan años en desuso y en condiciones lamentables, en nuevas pistas de calistenia, parkour y zona de ejercicios, dando así "un carácter más público" a esta plaza e incorporando "nuevas actividades de deporte urbano" hasta ahora inexistentes.

En la zona baja de Telegrafía Sin Hilos, frente al IES Fernando Quignón, se habilitará por su parte una pista de baloncesto 3x3 y otra de skate, redondeando así una actuación que también mejorará los accesos o el alumbrado. Y que servirá, igualmente, para impermeabilizar el edificio municipal donde tienen su sede varias asociaciones de carácter social; además de para abrir otro espacio hasta ahora inutilizado en esos bajos, que según ha avanzado el alcalde será igualmente cedido a asociaciones de la ciudad.

Obras que se están ejecutando en la Telegrafía Sin Hilos / Julio González

23 millones en deporte

Estas obras recién comenzadas confirman la apuesta municipal por el deporte. Tanto, que el alcalde suma 23 millones de euros en obras y actuaciones vinculadas a instalaciones deportivas. De esta inversión total, la mayor parte se la lleva el nuevo pabellón Fernando Portillo, que costará 19,1 millones de euros (5 millones de los cuales los aporta Diputación) y que está actualmente en proceso de revisión y análisis de la oferta que han presentado tres empresas para proceder a su adjudicación e inicio.

Ha recordado Bruno García la inversión que se está haciendo en las instalaciones de Puntales-La Paz (de 600.600 euros, que no pudieron ejecutarse con cargo a la Edusi), y una serie de actuaciones menores de mantenimiento y mejora en varias sedes deportivas de la ciudad que suman otros 2 millones de euros.

En concreto, ha referido respecto a esas actuaciones las obras en el pabellón Gadir por 126.976 euros; en el Ciudad de Cádiz por 593.173 euros; en los campos de fútbol Pedro Fernández y Manuel Irigoyen, con un total de 273.556 euros; en el pabellón del Náutico, por 114.000 euros; el pabellón de La Paz, donde se invierten 10.700 euros; en la piscina de Astilleros (98.857 euros); en el pabellón del casco histórico (142.099 euros); en el complejo del náutico Elcano, por 250.000 euros; y en las instalaciones deportivas de Loreto (287.699 euros) y de Puntales (196.979 euros).

Además de todo esto en marcha, ha anunciado que el consejo rector que se celebrará este mes de marzo aprobará otras tres actuaciones en instalaciones deportivas: la licitación del cerramiento de cristal del pabellón del Náutico, que sufre actualmente daños diversos (con un presupuesto de arreglo de 49.279 euros); la licitación del sistema de climatización de la piscina de Astilleros (76.578 euros); y la licitación del proyecto de impermeabilización de los lucernarios del pabellón del casco histórico (por 17.403 euros).

Con todos estos proyectos e inversiones, y con el "ejemplo" de las obras iniciadas en Telegrafía Sin Hilos, el alcalde ha querido visibilizar "eso que queremos para la ciudad, que tiene una necesidad de ir generando instalaciones deportivas, de ir generando el mantenimiento de esas instalaciones que teníamos y también de recuperar espacios como este (por Telegrafía Sin Hilos), que llevaba muchos años sin uso". Mejorar espacios deportivos y construir nuevos espacios, en definitiva, es lo que insiste el alcalde que está haciendo el Ayuntamiento desde su llegada en 2023. "Y todavía queda un camino importante", ha añadido.