El Ayuntamiento de Cádiz rechazará la petición de Óbolo de resolución de contrato de Ayuda a Domicilio

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz elevará al Pleno de este jueves, 25 de septiembre, la propuesta de acuerdo para rechazar la solicitud presentada por la empresa Óbolo de “resolución de mutuo acuerdo” del contrato que firmó el pasado 1 de agosto tras resultar adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio.

La respuesta que se le da a Óbolo se justifica, apuntan desde el gobierno municipal, "en la falta de elementos objetivos que se hayan podido producir desde el día en que firmó el contrato de prestación de servicio, comprometiéndose así a cumplir en todos sus términos lo que el mismo recoge". En este sentido, también se ha aclarado desde el equipo de Gobierno que la empresa no ha presentado en ningún momento renuncia alguna al contrato, sino esta solicitud de resolución que mañana será previsiblemente rechazada en Pleno.

Compromiso de la empresa

El equipo de Gobierno también ha informado que la empresa Óbolo comunicó ayer al Ayuntamiento y al propio comité de empresa que iba a abonar todos los conceptos incluidos en los acuerdos que asumió al firmar el contrato. Previo a esa comunicación de la empresa se produjo una reunión entre el comité de empresa, el alcalde y el teniente de alcalde de Servicios Sociales en la que se les comunicó el rechazo a la solicitud de la empresa de resolver el contrato y las gestiones realizada para que asumiera su compromiso; algo que se produjo momentos después de esa reunión.

El gobierno local ha indicado que “a pesar de que, tras la reunión con el comité de empresa, sus miembros agradecieron al alcalde y a Pablo Otero las gestiones realizadas y el interés que estaban poniendo en este asunto, entendemos su malestar. Por eso nos comprometimos a encontrar una solución que proporcionara estabilidad a las trabajadoras, y la hemos conseguido al confirmar la empresa que va a cumplir con lo recogido en el contrato firmado, mostrándose dispuesta a continuar con el servicio. Algo que ya nos ha comunicado a nosotros y a los propios trabajadores”.

Desde el Ayuntamiento han manifestado que el compromiso que asumió con el colectivo de trabajadores de Ayuda a Domicilio y con todos los gaditanos “se ha cumplido con creces, pasado el presupuesto destinado a este contrato de 3,9 millones que tenían los que ahora se rasgan las vestiduras, a 9,3 millones de euros, y pasando el precio hora de 15,61 que es lo que quería pagarles a las trabajadoras el partido de David de la Cruz y Kichi, a 20,5 euros la hora. Ese fue nuestro compromiso y lo cumplimos, y el compromiso del comité era defender ante la empresa que resultara adjudicataria los acuerdos legalmente alcanzados”.