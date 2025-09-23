La crisis de la ayuda a domicilio en Cádiz ya afecta a 800 usuarios, según IU

La crisis que está viviendo nuevamente el servicio municipal de Ayuda a Domicilio en Cádiz ya está provocando problemas laborales y problemas entre los usuarios. Así lo ha denunciado Izquierda Unida, que calcula que los problemas del servicio afectan ya a unos 800 usuarios.

Según IU, se trataría de personas reconocidas como dependientes "que han tenido que esperar casi dos años para que la Junta de Andalucía les reconozca la situación de dependencia y el derecho a un recurso, que deben seguir esperando ahora a la puesta en marcha del mismo por parte del Ayuntamiento". De este modo, el "caos generado por la marcha de la empresa está produciendo un colapso en la concesión de nuevas altas".

Del mismo modo, denuncia IU que hay "numerosos auxiliares del servicio de ayuda a domicilio ya han decidido dejar la empresa" y cuyas vacantes no se están cubriendo porque la misma situación de incertidumbre generada impide la contratación de nuevos trabajadores.

El resultado de todo esto es que los usuarios "que llevaban meses esperando el servicio con motivo de la escasez de personal en periodo vacacional, van a ver como se alarga más aún si cabe la llegada del recurso, lo cual debe sumarse a las nuevas solicitudes que han estado recibiéndose en los últimos meses y que seguirán llegando mes a mes".

Lamenta IU "que ni el alcalde ni el concejal del ramo sigan sin aclarar cuál va a ser su hoja de ruta para dar solución a este problema que ellos mismos han generado, ya que de haber municipalizado el servicio, el mismo ya se estaría prestando e incluso mejorando en la atención a los usuarios".

"Mientras que Bruno y Otero siguen demorando el qué hacer, crece el desconcierto entre la plantilla del servicio y entre las propias personas dependientes, que acuden a los centros de Servicios Sociales a reclamar información sobre el estado de su prestación sin que ningún trabajador les pueda aclarar ni el tiempo ni las soluciones previstas para que se les pueda asistir en el domicilio", dice IU, que recuerda que el Partido Popular conocía los problemas que la empresa estaba teniendo en la ejecución del contrato en otras localidades "y a pesar de ello les adjudicó el servicio". "Ahora, tras la renuncia de la empresa, tampoco parece reaccionar con agilidad y prontitud dada la magnitud del problema que ellos mismos han originado, lo que conllevará largos meses de espera y de pésimo funcionamiento de Óbolo, obligada a permanecer hasta tanto se resuelva el conflicto", añaden.

Por todo ello, reclama IU al alcalde "que se tome en serio este problema, ya que es preciso tomar medidas para atender a esos 800 dependientes y para los que estén por llegar, así como para proporcionar estabilidad y certeza al conjunto de trabajadores del servicio".