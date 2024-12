El Ayuntamiento de Cádiz reactiva el nuevo contrato de Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento de Cádiz ha recibido este jueves luz verde para reactivar el proceso de contratación del nuevo servicio de Ayuda a Domicilio, uno de los puntos fuertes que viene anunciando el alcalde, Bruno García, respecto a su política social. El Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial ha resuelto levantar la suspensión que desde el pasado mes de octubre pesaba sobre este procedimiento de licitación del nuevo contrato.

Fue a principios de octubre, en concreto, cuando dos entidades presentaron recursos contra el pliego de condiciones que había salido a licitación, al considerar que no incorporaban los últimos acuerdos alcanzados entre la actual prestataria del servicio, la plantilla de trabajadores y el propio Ayuntamiento. "No se ha tenido en cuenta la existencia de un acuerdo firmado con fecha 19 de febrero de 2024" que recoge el compromiso "de un incremento de 200 euros para determinados trabajadores, desde el momento de ajudicación de una nueva licitación, incremento que en todo caso sería provisto por el propio Ayuntamiento a través de un compromiso de dotación presupuestaria en la próxima licitación", alegaba la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que asegura que en el pliego "no han tenido en cuenta el incremento previsto, por lo que la licitación se hace inviable económicamente".

Este extremo ha sido rechazado por el Ayuntamiento, que considera que Contratación "ha cumplido debidamente con todas y cada una de las prescripciones normativas en cuanto a la estimación del presupuesto base de licitación", fijado en un coste de 20,50 euros la hora. Esta argumentación ha sido asumida por el propio Tribunal de Contratación, que considera que el presupuesto base de la licitación y el valor estimado del contrato "han sido correctamente fijados".

El problema que se atisba en esta causa es que los recurrentes no han detallado los conceptos por los que no sería viable económicamente el contrato ni han presentado pruebas algunas sobre ese posible incumplimiento. "El recurso adolece de falta de concreción y de la debida fundamentación o motivación, no pudiendo este tribunal suplir al recurrente en su deber de motivación del recurso construyendo una argumentación que solo corresponde a quien impugna", esgrime el Tribunal en su resolución fechada el pasado 23 de diciembre pero publicada este jueves 26.

Por ello, el Tribunal resuelve rechazar el recurso respecto a la inviabilidad económica del contrato que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Cádiz.

A empezar de nuevo

Pese a no admitir esa parte del recurso, sí estima parcialmente el tribunal la alegación relativa a la información facilitada en el proceso de licitación sobre el personal a subrogar. De hecho, considera el Tribunal de Contratación "que debe abrirse nuevamente el plazo de presentación de ofertas con publicación de toda la documentación preceptiva por el tiempo que la misma no fue completa".

Esto se debe a que ha quedado demostrado que el órgano de contratación del Ayuntamiento incorporó al expediente de licitación la documentación relativa al último acuerdo alcanzado en el Sercla entre la actual empresa prestataria del servicio, la plantilla de trabajadores y el Ayuntamiento "tardíamente"; en una incidencia que atribuye directamente al Ayuntamiento puesto que el Director del área de Personal participó en el acuerdo laboral referido, por lo que no correspondía a la actual adjudicataria facilitar esa información "que era obviamente conocida por el Ayuntamiento", que de hecho la publicó posteriormente a raíz de las consultas formuladas por algunos licitadores. Algo que según indican "contraviene los principios esenciales de la contratación pública, como la publicidad y transparencia de los procedimientos".

Hasta pasados 14 días desde el inicio de la licitación (que está fechado en el día 6 de septiembre) no se facilitó esta información sobre el personal a subrogar. Y es por eso que entiende el Tribunal que lo conveniente es abrir de nuevo el plazo de presentación de ofertas "con publicación de toda la documentación preceptiva por el tiempo que la misma no fue completa"; es decir, a priori, por esos 14 días iniciales donde el expediente se considera incompleto.

Así las cosas, el Ayuntamiento podrá reactivar el proceso de licitación, otorgando ese nuevo plazo de 14 días para la presentación de eventuales nuevas ofertas, que se sumen a las tres que sí habían sido materializadas en el plazo inicialmente establecidos. Y a partir de ahí, podrá seguir con el proceso con normalidad hasta adjudicar de manera definitiva el nuevo contrato que viene a mejorar considerablemente las condiciones de la plantilla y de los usuarios de este servicio municipal de Ayuda a Domicilio.