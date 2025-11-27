El Ayuntamiento de Cádiz quiere poner a punto las 31 fuentes ornamentales de la ciudad

El Ayuntamiento de Cádiz quiere poner a punto las 31 fuentes ornamentales que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad. Así, con el objetivo de conseguir que el estado de mantenimiento, conservación y limpieza sea óptimo, que la totalidad de las fuentes funcionen los periodos de tiempo elegidos, con total normalidad y con el adecuado aspecto exterior, desde la Delegación municipal de Medio Ambiente se acaba de sacar a licitación el servicio de mantenimiento de estas infraestructuras con un presupuesto base de 901.102,09 euros, impuestos incluidos.

Este contrato, con un valor estimado de 1.120.341,56 euros y una duración de dos años (206 y 2027) contemplándose un año más de prórroga, requiere de una empresa que cuente "con el suficiente personal cualificado y titulado para afrontar todos los trabajos (una serie de tareas diarias y otras mensuales) relativos y relacionados con fontanería, albañilería y electricidad de instalaciones y cuadros eléctricos", según se especifica en el pliego de prescripciones técnicas donde se menciona, entre otras labores, "reposición de azulejos, enfoscados, reparaciones de paredes, picados, reparaciones con tabiquería, reparación de conducciones, salideros, acoples de bombas, desmontajes/montajes de equipos, reparación de conexiones en conductos, sustitución de válvulas, desmontajes/montajes de bombas, reparaciones eléctricas en los locales, alumbrados de fuentes, reparaciones en cuadros eléctricos, en válvulas solenoides, alimentación de bombas, búsqueda de averías, comprobaciones eléctricas, medición de aislamientos y tierras, pequeñas soldaduras, entre otras.

En este sentido, desde el órgano de contratación se valorará la oferta económica más ventajosa para el Consistorio, es decir, la más baja, hasta con un máximo de 82 puntos. El resto de méritos para hacerse con esta adjudicación dependen de otros aspectos, entre ellos, la puesta en funcionamiento de las dos fuentes existentes en la plaza de España.

Así, se otorgarán 3 puntos a aquellas firmas que se comprometan, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Cádiz, a la ejecución de los proyectos eléctricos y de renovación/reposición de elementos hidráulicos, y obras civiles de puesta en marcha, regulación y explotación de las fuentes situadas junto a Diputación y junto al área conocida como La Negrita.

Además, las licitadoras podrán conseguir hasta un máximo de 6 puntos según el tipo de vehículos utilizados en el servicio de mantenimiento que, según el pliego de prescripciones técnicas, son 2 furgonetas para la prestación del servicio y 1 vehículo para el encargado. Así, se obtendrán 2 puntos por cada uno de los vehículos que sea 100% eléctricos y posean punto de toma de carga eléctrico propio; 1,5 puntos por cada uno de los vehículos que sea híbrido-enchufable, con autonomía 100% eléctrica, etiqueta cero y posea punto de toma de carga eléctrico propio; y 1 punto por cada uno de los vehículos que sea híbrido y/o microhíbrido etiqueta cero y posea punto de toma de carga eléctrico propio. No se otorgarán puntos si los vehículos son antiguos o de combustión.

También se valorará con un máximo de 2 puntos a las empresas que pongan a disposición de un sistema de monitorización, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Cádiz, para el control del consumo y otros parámetros eléctricos y de cantidad y calidad del agua de las fuentes (0,5 puntos por cada una) situadas en plaza Sevilla, cascada del Parque Genovés, plaza de San Juan de Dios, y fuente de las Puertas de Tierra. Dicho sistema incluirá el suministro e instalación de analizadores de redes BT y sensores de calidad y consumo de agua e incluirá la conexión e integración en el SCADA del Ayuntamiento de Cádiz y/o Aguas de Cádiz, o de ambos, incluso plataforma web-service (opción a elegir por el Ayuntamiento de Cádiz). El objeto de estos sistemas es tener bajo control la eficiencia y eficacia del sistema electro-hidráulico a través de parámetros de consumo

Otros 3 puntos más se obtendrán si las empresas activan un sistema gestión, programación, mantenimiento de los shows o ciclos de funcionamiento, actualización de las actuales instalaciones, calendarización y seguimiento de eventos, de las fuentes cibernéticas de situadas en las Puerta de Tierra (1,5 puntos), plaza de San Juan de Dios (0,90 puntos) y plaza Sevilla (0,60 puntos). Este sistema incluye el mantenimiento, e incluso la reposición, de todo el sistema de ciberespectáculos.

Por último, las empresas que se presenten a la licitación también podrán conseguir un máximo de 4 puntos si contratan una póliza multiriesgo y/o de responsabilidad civil que cubra los daños causados por vandalismo en las fuentes ornamentales. Los 4 puntos los tendrán las que contraten una póliza de seguro con una cobertura mínima de 20.000 €/año (40.000 euros en el período de 2 años); 3 puntos si la cobertura mínima es de 15.000 €/año (30.000 euros en el período de 2 años); 2 puntos si es de 10.000 €/año (20.000 euros en el período de 2 años); 1,50 puntos si es de 7.000 €/año (14.000 euros en el período de 2 años); y 1 punto al licitador que contrate una póliza de seguro con una cobertura mínima de 4.500 €/año (9.000 euros por los dos años).

Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 8 de enero para presentar sus propuestas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Localización de las 31 fuentes ornamentales de Cádiz