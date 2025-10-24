Las fuentes de San Juan de Dios, otra vez sin agua y valladas

Desde días antes de que empezara el Carnaval del pasado febrero hasta mediados de junio estuvieron sin funcionar las fuentes ornamentales de la Plaza de San Juan de Dios, que cuatro meses después de reactivarse vuelven a aparecer vacías y valladas. Ese elemento que introdujo el Ayuntamiento, a modo decorativo, con motivo de la reurbanización de la plaza realizada a finales de 2011 sigue dando quebraderos de cabeza, a juzgar por las continuas interrupciones del servicio que presentan.

Hay que tener en cuenta que todos los años las fuentes son vaciadas y 'selladas' mediante unas maderas cuando llega el Carnaval, para evitar que las aglomeraciones que a priori se producen en San Juan de Dios ocasionen algún accidente o lesión, o bien que los efectos vinculados a la fiesta terminen con algún acto vandálico en estos dos vasos que se localizan en el tramo de la plaza que va de Moret a la Avenida del Puerto.

Este último año, al menos, el sellado de las fuentes se mantuvo hasta finalizada la Semana Santa, teniendo en cuenta que San Juan de Dios se ha convertido en uno de los focos principales de las procesiones esos días, con numeroso público contemplando el paso de los cortejos, algunos de los cuales pasan precisamente entre las fuentes.

Fue después de Semana Santa cuando se localizó una avería en las fuentes que retrasó varios meses su reapertura, hasta mediados del mes de junio. Y ahora, a finales de octubre, vuelven a cesar su actividad, vallándose el entorno. ¿Cuánto tiempo permanecerán ahora así?