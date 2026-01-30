El Ayuntamiento de Cádiz propone trasladar la Aduana a la actual sede de la Subdelegación del Gobierno

La sede de la Aduana, a la derecha de la imagen.

La decisión de la Comisión Provincial de Patrimonio de avalar la propuesta de descatalogar el edificio de la Aduana de Cádiz por parte de la Delegación Provincial de Cultura, protegido desde 2009 lo que ha impedido su previsto derribo, ha sido muy bien recibida por el Ayuntamiento.

No podía ser de otra forma porque el Ayuntamiento, tanto con el actual gobierno como con el anterior, venía reclamando la adopción de esta medida, en una petición acompañada de informes de expertos en los que se descartaba cualquier valor histórico y arquitectónico del edificio.

La propia administración central, propietaria de la Aduana, no puso reparos en esta descatalogación, al no presentar alegaciones a esta decisión.

Desde el gobierno de Bruno García se muestra la satisfacción de esta medida. “De esta forma vamos a poder recuperar un espacio público estratégicamente situado. Nos permitirá crear, en su momento, una gran zona verde vecina al futuro Parque de la Muralla, y que mejorará la conexión entre la plaza de Sevilla y la avenida de Astilleros”.

Ahora viene un segundo paso igualmente complicado. Antes de derribar el edificio, operación que le corresponde ejecutar al Ayuntamiento según el convenio de 2008, la Aduana deberá contar con una nueva sede. Lógicamente.

Cuando se desarrolló el Plan Plaza de Sevilla tanto este edificio como las oficinas ubicadas en la Casa del Mar y Sanidad Exterior se iban a trasladar a un terreno junto a la avenida de Astilleros, donde actualmente funciona un aparcamiento en superficie de Emasa.

Un edificio muy caro

Sin embargo, a fin de ahorrar en este proceso, el Ayuntamiento va a proponer al Estado la posibilidad de trasladar las dependencias de la Aduana a la actual sede de la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Constitución.

Estas oficinas se van a reubicar en un nuevo edificio que se va a levantar en el vecino solar donde en su día estuvo el propio Gobierno Civil y la emisora de Radio Juventud, entre otras dependencias. Las obras de este proyecto están a punto de iniciarse.

Si finalmente sale adelante esta propuesta, el ahorro económico será considerable, aunque lógicamente habrá que esperar a que ejecuten las obras de la nueva Subdelegación para realizar esta hipotética mudanza. Por lo pronto ya se ha mantenido un primer encuentro con Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz.

Cuando se derribe la actual Aduana la ciudad recuperará una zona ajardinada que se instaló por primera vez en 1905, cuando se inauguró la estación de ferrocarril. El jardín se eliminó en la década de los años 50 para levantar el nuevo centro administrativo.

En cuanto a las nuevas dependencias de la Casa del Mar y Sanidad Exterior, ya se han mantenido reuniones entre el Ayuntamiento y estas administraciones.