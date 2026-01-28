¿Quién tiene que derribar el edificio de la Aduana en Cádiz?

Una vez que el edificio de la Aduana de Cádiz no tiene protección legal alguna que impida su derribo, como estaba previsto al inicio del Plan Plaza de Sevilla, ahora todo depende de que el Ayuntamiento y el Estado, propietario del inmueble, se pongan de acuerdo para realizar esta operación. Lógicamente, si se elimina el edificio, será necesario contar con un nuevo equipamiento que lo sustituya. Y es aquí donde el coste del proyecto se dispara, ya que no es tan caro derribar la actual sede. En este sentido, desde el Ayuntamiento siempre se ha querido contar con el apoyo de la administración central (que no ha recurrido a esta protección), a fin de reducir costes al municipio. Reubicar la Aduana en la actual sede de la Subdelegación del Gobierno sería una alternativa.

En todo caso, el proyecto original del Plan Plaza de Sevilla ya dejaba una reserva de suelo en la avenida de Astilleros para reubicar en ella tanto la sede de la Aduana como la de la Casa del Mar, otro edificio ubicado en esta plaza que también debe ser demolido. En su día se tiró, sin ningún problema, la sede de la Capitanía Marítima, que se trasladó a dependencias en el interior del muelle.

La Aduana Nueva se construyó en la década de los años 50 del pasado siglo, el suelo cedido por el mismo Ayuntamiento de Cádiz. Se ubicó en una zona ajardinada existente frente a la fachada principal de la histórica estación ferroviaria de 1905. Al construirse las oficinas, se ocultó la entrada a la terminal férrea, que ahora se quiere recuperar.