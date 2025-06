El Ayuntamiento de Cádiz mantiene la ubicación pero modifica la hora del pregón del Orgullo para no coincidir con las vísperas del Corpus

El Corpus de Cádiz parece condenado a no tener mucha visibilidad en el calendario festivo de la ciudad. Si hace unos años se vio afectado de lleno por la decisión del Ayuntamiento de modificar la fecha del Carnaval, haciéndola coincidir con la fiesta religiosa, este año son los actos de la Semana del Orgullo los que incidirán de lleno en el Corpus. En este caso, en la jornada de vísperas.

El Ayuntamiento ha programado el sábado 21 de junio que los actos de la Semana del Orgullo se celebren en la plaza de la Catedral. Una plaza por la que tendrán que cruzar nada menos que tres pasos procesionales que participarán al día siguiente, domingo 22, en la procesión eucarística. Esta coincidencia, que se conocía el lunes tras presentar la programación de la Semana del Orgullo (cuatro días después de que el mismo Ayuntamiento comunicara la programación del Corpus), ha provocado que el equipo de gobierno haya realizado una leve modificación.

En concreto, ha anunciado este martes el retraso horario del pregón del Orgullo, que en lugar de empezar a las 21.00 horas como estaba previsto lo hará a las 22.00 horas. Eso sí, manteniendo la plaza de la Catedral como escenario. Entiende el Ayuntamiento que queda así resuelto el problema, ya que a esa hora está previsto que la Patrona de la ciudad esté ya dentro de la Catedral, considerando que ya no afectaría una celebración a la otra. Y en cualquier caso, aseguran fuentes municipales que hasta que no termine el traslado de la Virgen del Rosario no dará comienzo el pregón de Peláe.

De este modo, descarta el Ayuntamiento la posibilidad de buscar un emplazamiento alternativo a los actos de la Semana del Orgullo, liberando la plaza de la Catedral para la celebración de las vísperas del Corpus. De hecho, el resto de la programación de esta semana dedicada al mundo LGTBI+ se localiza en el barrio de El Pópulo.

No obstante, a priori no se modifica el resto de la programación de ese sábado 21, que contempla una manifestación del Orgullo a partir de las 19.30 horas, un concierto del grupo Retrovit (a las 20.30 horas) y las actuaciones de The Macarena y del dj Lady Lion tras el pregón.