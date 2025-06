La Semana del Orgullo y la víspera del Corpus de Cádiz coincidirán el sábado 21 en la Plaza de la Catedral

Con apenas cuatro días de diferencia, la misma institución (el Ayuntamiento de Cádiz) ha anunciado actos bien distintos que coincidirán el mismo día (el sábado 21 de junio) en el mismo lugar (la Plaza de la Catedral) y prácticamente a la misma hora. La Semana del Orgullo y la fiesta del Corpus Christi, dos celebraciones tan distintas, han sido programadas pisándose la una con la otra.

Fue a última hora del jueves pasado cuando el Ayuntamiento informó de los actos que se celebrarán este año con motivo del Corpus Christi. Y dentro de la programación señalaba cómo el sábado 21 de junio llegarán a la Catedral los pasos procesionales del Beato Diego José de Cádiz y de la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad. Esta última, además, acompañada también de la imagen del Dulce Nombre de Jesús. Tres pasos procesionales que esa tarde-noche de vísperas de Corpus recorrerán la plaza de la Catedral para participar al día siguiente en la procesión.

Este lunes, por su parte, ha presentado el mismo Ayuntamiento la programación de la Semana del Orgullo, anunciando en la plaza de la Catedral ese sábado 21 de junio toda la programación de ese día, incluyendo el plato fuerte del pregón que este año correrá a cargo de la cantante María Peláe, precedido de la manifestación del Orgullo y de otro espectáculo y al que seguirán otras actuaciones que se alargarán hasta ya entrada la madrugada del domingo 22.

Curiosamente, el resto de la programación de esa celebración del Orgullo de Cadi Cadi se localiza en el barrio de El Pópulo, salvo ese sábado 21 en que la programación se traslada a la plaza de la Catedral, habitualmente centrada ese día en la celebración del Corpus.

En concreto, el traslado del paso Beato Diego está previsto a partir de las 18.00 horas desde la capilla de Bendición de Dios, en el Mentidero. La previsión, por tanto, es que en torno a las 21.00 horas es cuando la imagen pudiera llegar a la Plaza de la Catedral, desde la calle Cobos y para dirigirse a Arquitecto Acero, que es la puerta indicada para el acceso de esta imagen. La Patrona, por su parte, saldrá de Santo Domingo a las 20.00 horas para llegar a Catedral en torno a las 22.00 horas, desde la calle Pelota y accediendo, en su caso, por la puerta principal a través de la rampa. Horarios, por tanto, que coinciden plenamente con los actos de la Semana del Orgullo anunciados este lunes y que suponen un claro conflicto entre una celebración y otra.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado al respecto que está previsto que las celebraciones de la víspera del Corpus no se vean afectadas por los actos de la Semana del Orgullo, y viceversa. Para ello, aseguran que hasta que no se recoja la Virgen del Rosario en la Catedral (en torno a las 22.00 horas) no comenzarán los actos del Orgullo.