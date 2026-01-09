El Ayuntamiento de Cádiz invierte casi 3,7 millones de euros en ayudas de emergencia social en 2025

Las personas más vulnerables de la ciudadanía de Cádiz han contado este año con un total de 15.372 ayudas de emergencia social concedidas desde el Ayuntamiento de Cádiz, lo que viene a significar una inversión de 3.656.588 euros, según ha informado el alcalde de la ciudad, Bruno García.

Una cifra "estable" con respecto a años anteriores ha precisado el primer edil que ha recordado que en 2023 se destinó 3.589.000 euros para ayudas de emergencia social y 3.539.000 euros en el año 2024. Cantidades que no superan los límites del presupuesto reservado cada año (3,8 millones de euros en 2025) pero que García ha asegurado que no habría problemas de ampliar "en el caso de que fuera necesario".

El alcalde también ha desgranado algunos detalles del importe general lo que nos da una idea de dónde está la necesidad más acuciante de Cádiz. Asi, el 78% de estas ayudas de emergencia social están relacionadas con la vivienda. Exactamente, 2.496.762 euros se han destinado a ayudas al alquiler, 131.063 euros para el pago de hipotecas, 27.988 euros para el alquiler de nuevas viviendas y 183.747 euros para los alojamientos alternativos de emergencia que suponen 705 pernoctaciones, un 10% más que en 2024.

Además de ayudar a los gaditanos más vulnerables a pagar sus hogares, las ayudas de emergencia municipal también han contribuido al pago de suministros de luz y agua, donde se han tramitado 3.984 ayudas que han supuesto una inversión en las familias de 172.835 euros. En este caso, tal y como ha señalado el alcalde, el número de recibos tramitados ha disminuido porque han aumentado las familias beneficiarias de la cobertura energética anual, que conlleva un coste cero si no se supera el consumo y potencia establecidos.

Por último, también se ha destinado una cuantía importante a las ayudas económicas complementarias, con 943 ayudas que suponen 240.874 euros, y 458 ayudas familiares a las que se han destinado 179.928 euros. Además, Bruno García ha recordado que también se han concedido ayudas para plazas de mayores en residencia, tratamientos médicos, prótesis y libros de texto, entre otras.

Más de 84.000 euros en lo que va de 2026

Toda vez cerradas las cuentas del año 2025, en este 2026 desde el Ayuntamiento de Cádiz ya se han aprobado ayudas de emergencia social por un valor de 84.615,71 euros.

Así, en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes se ha dado luz verde al pago de 55.170,43 euros, para 177 ayudas esta semana; 13 para el pago de luz y 11 para el de agua por 817 y 684 euros, respectivamente; 7 bonificaciones de pensionistas para el pago de la luz y 3 para el agua; 26 coberturas energética anual y 28 suministros vitales de agua.