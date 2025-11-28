Aprobadas tres subvenciones nominativas más a entidades sociales de Cádiz

En reconocimiento a la labor "imprescindible" del tercer sector "en el avance de la sociedad", desde el Ayuntamiento de Cádiz se han aprobado tres ayudas directas a tres organizaciones sociales que realizan su labor en la ciudad, en el marco de las subvenciones nominativas que está impulsando el equipo de Bruno García desde su llegada al Gobierno Local.

Así, en la Junta de Gobierno de este viernes se ha aprobado dotar con 55.000 euros a la a la Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Adquirido (ADACCA), con 10.500 a la orden de Caballeros Hospitalarios y con 20.000 euros a la Asociación de Estudios de Lesión Medular.

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha recordado que "el objetivo de este año era llegar a los 600.000 euros de inversión en entidades sociales", una marca "cumplida" con la que "triplica la colaboración" con estas organizaciones "con respecto al anterior equipo de Gobierno anterior que destinaba a estos colectivos 200.000 euros", ha incidido.

Ayudas sociales

Con respecto a las ayudas sociales a las que se da curso cada viernes en la Junta de Gobierno Local, esta semana se han aprobado 20.434 euros, una cantidad que sumada al total del acumulado del año da como resultado 3.423.322 euros invertidos en paliar las necesidades de los gaditanos en 2025.

El resultado total del año se queda, de esta forma, cercano a los 3,4-3,5 millones de euros que es lo habitual en los últimos ejercicios. Con todo, Bruno García ha recordado que para esta partida se han reservado en los presupuestos cuatro millones de euros, "aunque, como siempre decimos, se ampliarían si fuera necesario".

En concreto, de los más de 20.000 euros aprobados esta semana, 8.129 euros son para 20 ayudas de emergencia social; 2.175 euros para 5 ayudas económicas familiares; 866 para 14 ayudas para el pago de la luz; y 1.097 euros para 20 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, otras 3 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 7 ayudas de cobertura energética anual y 19 suministros vitales de agua.

Otros asuntos de la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local ha aprobado a su vez el pliego para sacar a licitación el servicio de vigilancia y seguridad en las diversas dependencias municipales, así como en eventos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz. El presupuesto base de licitación es de 2.390.684,42 euros y el plazo de duración es de un año.

En materia urbanística, se han aprobado cuatro requerimientos de obras de seguridad en las siguientes fincas: calle Paraguay, 12; Avenida Ana de Viya, 40, 42, 44 y 44D y Doctor Fleming 1, 3, 5 y 7; Doctor Herrera Quevedo, 2; y Manuel Rancés, 1 (esta también con requerimiento de ornato).

Por otro lado, también se han aprobado tres requerimientos de ejecución de la Inspección Técnica de Edificios en las calles San Antonio Abad, 12; Yedra,1; y Paraguay,12.