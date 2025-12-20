El Ayuntamiento de Cádiz devuelve a la Junta más de 23.000 euros del programa Cuida y Concilia

Una cuantía de 23.166 euros es la que ha devuelto el equipo de Gobierno de Bruno García tras no aplicar esos fondos en la ejecución de ‘Cádiz, Cuida y Concilia’, un programa de actuaciones para ayudar a las familias a equilibrar trabajo y vida familiar, ofreciendo servicios como ludotecas y campamentos urbanos para menores, así como formación en corresponsabilidad durante el curso escolar.

Así lo ha reconocido la concejala delegada de Igualdad, Virginia Martín, en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de la Mujer (FMM) celebrado este viernes. La edil ha admitido que se ha procedido a la devolución voluntaria de ese importe a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía al no haber dado tiempo a formalizar los contratos para el servicio de ludoteca en los tiempos establecidos.

Ante esto, la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Lorena Garrón, critica la “mala gestión y falta de previsión” por parte del Gobierno local, al tiempo que lamenta la “desidia y pasividad” de la concejala y presidenta del Consejo Rector de la FMM, Virginia Martín, con un asunto tan importante como es la conciliación familiar, “crucial para equilibrar vida laboral y personal de muchísimas familias”.

Asimismo, recuerda que el pasado mes de noviembre -tras haber aprobado en octubre el Gobierno local la devolución de esos 23.166 euros por no haberlos invertido en el servicio de ludoteca de ‘Cádiz, Cuida y Concilia’-, el equipo de Gobierno criticó en el Pleno al Ministerio de Igualdad por optimizar la financiación destinada al Plan Corresponsables, del que dependen económicamente programas como el de ‘Cádiz, Cuida y Concilia’. “Hay que tener la cara muy dura para presentar una moción para reclamar al Gobierno central más dinero para destinar al trabajo de cuidados justo semanas después de dejar escapar, por incompetencia, más de 23.000 euros para ese mismo fin”. “Lo que viene a demostrar -apostilla Garrón- que dicha propuesta la presentó Bruno García y su equipo con el único fin de atacar, una vez más, al Gobierno de Pedro Sánchez, y no por un compromiso real con las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad”.

Al hilo, la concejala de AIG señala también que esa falta de compromiso con los cuidados y el bienestar social la ha vuelto a demostrar el equipo de Gobierno del PP al despreciar las iniciativas de canguros y psicólogos municipales que ha aportado su formación a los presupuestos municipales de 2026.