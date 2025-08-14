¿Qué pasará con el aparcamiento de Valcárcel cuando empiecen las obras en septiembre?

Las obras de Valcárcel cuyo inicio se anuncia para el mes de septiembre tienen una derivada sobre el terreno. De forma indudable va a afectar al aparcamiento en superficie que desde hace años viene funcionando en torno al histórico edificio y sobre las pistas deportivas anexas. Y por ello, ha adelantado el alcalde que la próxima semana tiene previsto mantener un primer encuentro con la asociación que explota el aparcamiento (Apeca) "para ver la situación".

Según ha expuesto el alcalde, serán las diferentes fases de la obra las que vayan marcando las necesidades de seguridad y de espacio que requiere el entorno de Valcárcel. Y eso es lo que determinará que zona del aparcamiento puede seguir utilizándose y cuál debe quedar clausurada. Una logística que puede afectar también al actual acceso por la puerta principal del recinto, aunque en otras ocasiones ya se ha abierto un acceso provisional en la zona de las pistas deportivas.

De cara a estas reuniones con Apeca, el alcalde ha querido aclarar una cuestión: "el aparcamiento lo tienen por una relación con Zaragoza Urbana" y no con el Ayuntamiento.

Una buena noticia

Con el interrogante de cómo funcionará el aparcamiento a partir de septiembre, el alcalde no ha escondido su satisfacción por que el proyecto de Valcárcel vaya a empezar a materializarse con la obra de consolidación del edificio en la que ya trabaja Tragsa. "Partimos de una situación de edificio que está lamentable. Y se ha producido un cambio: de verlo y lamentarse a verlo y actuar", ha visualizado Bruno García, que valora que en las próximas semanas "vayamos a pasar de la política a los andamios".

En las obras de consolidación del edificio se incluye también el derribo de las naves anexas, donde el Ayuntamiento plantea la urbanización de una nueva plaza pública. Ha asegurado el alcalde que los técnicos están avanzando en el proyecto que se quiere ejecutar en ese nuevo espacio, de forma que una vez culmine esta primera obra en el edificio (que tiene un año de duración) pueda tramitarse la obra municipal para crear esa plaza.

A este respecto, ha querido dar el alcalde su punto de vista sobre el escenario de Valcárcel: "Lo que hacemos no es vender Valcárcel para hotel de cinco estrellas, sino rehabilitar un edificio para la Universidad. Digo más: en la esquina va a ir un hotel que es la edificabilidad de esa venta a Zaragoza Urbana porque así lo decidió el equipo de gobierno anterior. Es decir, nosotros hacemos una plaza pública y un edificio para la UCA, el PSOE vender el edificio para hotel y AIG un hotel de cinco estrellas en esa esquina de la Viña", ha analizado.