Un autobús con 25 años de antigüedad se avería en la avenida de Astilleros de Cádiz

Los problemas siguen sin resolverse en el servicio de autobuses urbanos de Cádiz, que presta la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca. Este miércoles, otro vehículo ha vuelto averiarse, siendo la sexta incidencia que se ha notificado en los últimos días.

En esta ocasión, la denuncia pública la realizado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres, quien ha colgado en sus redes sociales una fotografía en la que se ve a un bus de la línea 5 estacionado en la parada que se encuentra en la avenida de Astilleros en dirección hacia extramuros. Tal y como ha señalado el propio Torres, el suceso se ha producido a las 15.50 horas, momento en el que el vehículo ha quedado parado.

Según el concejal socialista, era la segunda vez que el mismo vehículo sufría una avería en la jornada de hoy. A esto, hay que sumar un detalle importante que es una muestra de la situación en la que se encuentra en servicio público de autobuses urbanos: la antigüedad del vehículo.

El bus que ha quedado inmovilizado tiene la matrícula CA-0772-BS. Esta hace constatar que el vehículo tiene 25 años. Una longevidad de la flota que solo viene a agravar los problemas que se están reproduciendo en las últimas fechas y que lastran el funcionamiento de este servicio por la falta de inversión y la necesidad de que salga a licitación el nuevo contrato para su prestación.

En sus redes, Torres se ha cuestionado: "¿Hoy volverán a decir que se ha averiado por las altas temperaturas o será que el autobús tiene 25 años de antigüedad? Bruno García debe empezar a tomar decisiones y buscar soluciones ya".

Además de las diferentes averías que se han producido en las últimas semanas, otro de los problemas que se ha ido reproduciendo con cierta frecuencia ha sido el uso por parte de Tranvía de vehículos que circulaban sin aire acondicionado, lo que obligó al Ayuntamiento de Cádiz a exigir su retirada del servicio durante la ola de calor. Una vicisitud que se debe, entre otras cuestiones, a que una buena parte de la flota tiene más de 20 años, por lo que se averían con mucha frecuencia.