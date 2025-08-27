El Auditorio Costa Rica de Cádiz acoge este viernes una nueva Macro Batalla de Gallos

El Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis acogerá este viernes 29 de agosto desde las 18.00 horas la celebración de la ‘Macro Battle Play’, un evento que reunirá a la élite del freestyle de Cádiz con el objetivo de promover la cultura urbana, el talento juvenil y la integración social a través de esta modalidad. Este acto está organizado por la asociación Fight to win Cádiz y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

Esta batalla, conocida popularmente como ‘Batalla de gallos’, enfrentará a algunos de los nombres más reconocidos de la escena gaditana, como Arcan, prestigioso speaker de la FMS Internacional y FMS Colombia; y a Pitu Dood, participante destacado en Red Bull Batalla y FMS España. Además, contará con la participación del DJ Caeru.

Junto a ellos, el talento local tendrá un papel protagonista con artistas como Pastranowsky, Facemeat y Layto, que pondrán a prueba su ingenio y rimas frente al público asistente.

La ‘Macro Battle’, es una batalla de bote, es decir, que el premio es íntegramente lo recaudado entre las personas participantes que se apunten al evento, y de lista libre, por lo que no hace falta clasificarse en ningún otro evento, de manera que cualquier persona interesada puede apuntarse en horario de 16:30 a 17:30 horas en el mismo lugar y día del evento. La entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo.