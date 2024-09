Gazir se corona en Cádiz campeón en la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024

Ante un numeroso y apasionado público de aficionados al freestyle, la competición más exclusiva de rap improvisado en habla hispana repartía el título a mejor 'freestyler' patrio este viernes en el Muelle Reina Victoria de Cádiz. La esperada Final Nacional de Red Bull Batalla 2024 ponía en juego para los 16 aspirantesla corona española, pero también el pase de oro para la gran batalla de campeones, la Final Internacional de Red Bull Batallaque este año se juega en casa el próximo 30 de noviembre.

La 19º edición de Red Bull Batalla ha estado marcada por la vuelta a los escenarios de reconocidos veteranos, así como por el debut de nuevos freestylers que han traído al juego frescura y mucha expectación en sus cuatro regionales. La última de las batallas españolas no podía ser menos que una representación de estas dos generaciones del freestyle, la nueva y la vieja escuela, que han demostrado todo su ingenio y garra en versos que ya forman parte de la historia.

Los jueces de esta Final Nacional, los MCs Skone, Blon y MC Men, han sido los encargados de coronar al nuevo rey patrio a pesar de los reñidos duelos 'one vs one' vividos entre el podio de los aspirantes. La dupla de Bekaesh y Marina Vinyals volvían a subir al escenario para poner orden en la batalla y caldear el ambiente, mientras que DJ Verse se encargaba de marcar el ritmo de la jornada en la costa gaditana.

Así fue la Final Nacional de la Red Bull Batalla 2024 en Cádiz

Los octavos de final trajeron las primeras despedidas de la noche: Le33, Kharma, Mike Shinobi, Fabiuki, Segrelles, Mister Ego, Layto y Navas decían adiós a la corona a pesar de sus reconocidos esfuerzos sobre la tarima, siendo descalificados en esta ronda por el voto del jurado. Los siguientes en despedir la competición fueron Babi, Jesús LC, Force y NQP en cuartos de final, dejando libre el camino hacia el podio nacional y la futura gloria a Alek, Mnak, Gazir y Baron.

Alek y Mnak protagonizaban la primera semifinal de la noche. Mientras Mnak marcaba un doble tempo con estilo, Alek repartía ágiles 'punchs' que le valieron la victoria. Tras ellos, Gazir y Baron les tomaron el relevo en el juego. Baron levantaba al público con una puesta en escena que nacía de la veteranía y Gazir se la devolvía con fuerza e ingenio, pasando finalmente el asturiano a la ronda final.

Era el turno de Gazir y Alek. La corona española estaba en juego y en el escenario se presenciaba un duelo de grandes freestylers mirándose frente a frente, desafiantes, tirando de sus mejores rimas. Tras un festival de respuestas agudas, versos y mucho estilo propio, Gazir y Alek se daban la mano en son de paz mientras el público ardía en aplausos y el jurado anunciaba su decisión: el freestyler asturiano Gazir se coronaba Ganador Nacional de Red Bull Batalla 2024.

El encuentro, que arrancaba a las 20.30h en Cádiz, se recordará por ser un show lleno de rimas que retumbaron por todo el país desde la puerta del sur, y de emocionantes enfrentamientos que quedarán grabados en las mentes de los más de 4.000 asistentes que acudieron al Muelle Reina Victoria en el marco de programación de ocio y cultura del Ayuntamiento de Cádiz. Día y sus rap secos pusieron sabor a las mejores rimas de la jornada.

Ahora es el turno de que Gazir siga haciendo historia en la Final Internacional de Red Bull Batalla. Este año España tiene el honor de ser los anfitriones de los mejores MCs del mundo. España acogerá el próximo 30 de noviembreen el WiZink Center de Madrid la batalla de campeones, donde se coronará al nuevo rey del freestyle hispano hablante en el mundo. Nuestro nuevo campeón, junto al madrileño Chuty como ganador internacional de Red Bull Batalla 2023, serán la representación española para este fin de temporada épico.