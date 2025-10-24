El Ateneo de Cádiz mira al mar

El Ateneo de Cádiz es una especie de remanso de paz entre tanto ajetreo, un espacio de serenidad entre tanta tensión comunicativa y tanta discusión acalorada en cualquier faceta de la sociedad actual. Y desde este jueves, es también un espacio de una cierta quietud dentro del callejero de Cádiz.

El Ayuntamiento sigue adelante con su política de ir desmembrambo calles y plazas para renombrar espacios dentro de otros espacios. Ya lo ha hecho -el gobierno actual- con la plaza dedicada a José María Gómez, con la de Paca Briceño en Canalejas, la de las Carmelitas junto a la Hispanidad o esta del Ateneo, que amputa por la mitad la hasta ahora plaza de Filipinas.

De este modo, el Ateneo de Cádiz ya no sólo delibera, debate y enriquece culturalmente desde la calle Ancha, sino que a partir de ahora también mira al mar, desde donde sigue velando por el patrimonio (las murallas de San Carlos o el monumento a la Inmaculada se convierten en parte de su 'territorio') y por la educación y formación de la sociedad (la plaza se sitúa frente al IES Cornelio Balbo). Por eso, los ateneistas andan contentos, sumando ya su camino 167 años de historia, "de compromiso con la ciudad, contribuyendo al desarrollo de las artes y las ciencias", como ha puesto de relieve el presidente, José Almenara, en el acto de descrubrimiento del monolito, ya que en la renombrada plaza no hay edificios donde colocar una placa.

Los ateneístas se muestran también contentos porque son Medalla de Oro de la ciudad, medalla de plata y oro de la provincia, bandera de Andalucía y entidad de utilidad pública que ahora tiene también plaza en Cádiz. "Más vale tarde que nunca", se ha dicho en el acto, al que ha acudido el alcalde, Bruno García; los concejales Loli Pavón, Pablo Otero y Nuria Álvarez (ningún representante de ninguno de los dos partidos de la oposición); el delegado territorial de Educación de la Junta, José Ángel Aparicio; o la subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores.

Y no pueden esconder los ateneístas su satisfacción porque la entidad está en racha. El miércoles recibía su presidente de honor, Ignacio Moreno, el título de Hijo Predilecto de la ciudad; y menos de 24 horas después descubrían el espacio al que desde ahora darán nombre. El propio Moreno Aparicio ha tomado la palabra al final del acto para solicitar que a la ya Plaza del Ateneo de Cádiz "le pongan unos banquitos para que la gente diga: "quedamos en la plaza del Ateneo y te espero sentado"". Encargo que ha recogido el alcalde, viendo que es un sitio ideal "en el que sentarse a hablar o a leer" mientras se ve la vida pasar, como el crucero que en ese momento iniciaba su camino a un nuevo puerto. Es la nueva vida del Ateneo, que las Artes, las Ciencias y las Letras, ahora también suma el mar.