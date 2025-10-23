Cádiz amplía su familia predilecta y adoptiva en un acto cargado de humor, coplas y emoción

Otro gallo cantaría en la que presume de ser la ciudad más antigua de occidente si la unanimidad sin sesgo político con la que se han otorgado sus máximos honores y distinciones contagiase todos los días el pulso y la vida municipal en favor siempre de aquel artículo 13 de la Constitución de 1812, que consagraba el fin del Gobierno a la felicidad de la Nación, de sus ciudadanos. Una docena de personas y colectivos se convirtieron esta noche en Hijos e Hijas Predilectos y Predilectas, Adoptivos y Adoptivas de la ciudad o recibiendo su Medalla de Oro en un acto cargado de solidaridad, talento, resiliencia, profesionalidad, humor, coplas y emoción. Doce mujeres, hombres y grupos humanos que vienen a ampliar la mejor familia de la capital gaditana.

El primero de los colectivos y personas a los que se les entregaron sus reconocimientos esta noche en un auditorio del Palacio de Congresos repleto fue a la asociación Mujeres de Acero, con sede en el barrio de La Viña. Fue su presidenta, Concepción Domínguez Padilla, acompañada por las componentes de su junta directiva quien recogió la Medalla de Oro de la Ciudad. Desde hace más de 20 años, Mujeres de Acero es un referente de lucha, sororidad y transformación social, convirtiéndose en una red de apoyo sólida y comprometida que brinda acompañamiento, empoderamiento y visibilidad a todas las mujeres. Su labor, profundamente humana y necesaria, trasciende la asistencia para convertirse en un verdadero motor de cambio en nuestra sociedad, recordó la periodista Fátima Sánchez, conductora del acto.

Desde su creación, la asociación ha desarrollado talleres, actividades formativas, espacios de escucha y campañas de concienciación que han fortalecido el tejido social gaditano y contribuido a romper estigmas y barreras. Por eso su presidenta dedicó el galardón a todas las mujeres de Cádiz, pero muy en especial a las monitoras que trabajan con ellas. "Esto debía de haberse celebrado en el estadio, para que pudiésemos haber estado todas ¡Vivan las Mujeres de Acero de Cádiz!", proclamó Conchi Domínguez.

Carmen Pinedo: "No hay nada más hermoso que trabajar por la felicidad"

La primera en recibir su nombramiento con Hija Adoptiva de Cádiz fue Carmen Pinedo Sánchez. Con tan solo 37 años, Carmen fue una de las siete primeras mujeres en convertirse en senadoras tras las elecciones de 1979 con UCD, para posteriormente militar en el PSOE y resultar elegida como la primera diputada por la provincia gaditana. Salmantina de nacimiento y catedrática de Francés, está ligada a Cádiz desde 1970.

Carmen rememoró su llegada a Cádiz desde Málaga, el descubrimiento de la Playa Victoria en su primer amanecer en la ciudad, el de su casco histórico y el de su gente, "de su buena gente". "Pensé que sería maravilloso vivir en el paraíso y eso es lo que hice", dijo. "Vi a unas mujeres, a unas pocas mujeres, ir hacia la universidad, y pensé que ese era el camino hacia la igualdad, hacia la inclusión de la mujer en la vida política", añadió. A partir de ahí "me impliqué en los barrios y con las asociaciones de vecinos que luchaban por el acceso de las mujeres a una educación que hasta entonces les había sido vetada", recordó, para reivindicar a continuación el artículo 13 de la Constitución de 1812. "El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, no hay cosa más hermosa", proclamó. "Pero contemplo con desolación cómo se ha desmoronado todo lo construido tras la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, que ya no tiene autoridad. Hemos vuelto a la ley del más fuerte, a un mundo en el que no se respeta el derecho internacional ni los Derechos Humanos", denunció. "Una situación que tendrán que revertir las nuevas generaciones, la de mis hijos y la de mis nietos", concluyó.

Alberto Campo Baeza, gaditano y romano

El prestigioso arquitecto vallisoletano Alberto Campo Baeza, comprometido desde hace décadas con la ciudad, con edificios con el Instituto Drago o el espacio Entrecatedrales, recordó cómo, después de la visita de Julio César al templo de Hércules, Roma reconoció a los gaditanos como ciudadanos de pleno derecho y rememoró su infancia y parte de su juventud en la ciudad, primero estudiando en el colegio de la Torre de Tavira y luego en San Felipe Neri. "No puedo más que adorar a Cádiz y después de haber recibido muchos regalos, ninguno como este, que me nombren gaditano, ciudadano romano".

La hostelera y restauradora Mayte Córdoba, corazón de El Faro de Cádiz, fue la primera de las Hijas Predilectas en recibir su distinción que, cómo no, dedicó a su padre, Gonzalo, pero también en especial a su madre, Pepi, agradecimientos que hizo extensivos a su familia, a la gente que trabaja con ella y a todo el barrio de la Viña, "un barrio antes conflictivo en el que desde hace mucho tiempo quiere vivir todo el mundo". Por último, Mayte Córdoba, tuvo un emotivo recuerdo de su marido, "a quien siento aquí, conmigo y con mis hijos".

Antonio Reguera: "Llevo 75 años viviendo en la ciudad más bellas del Universo"

Ubiquemos la acción, porque las risas y las carcajadas llegaron con el genuino humor gaditano de Antonio Reguera, desde ese mismo momento, Hijo Predilecto de la ciudad que inspira toda su carrera musical y todos sus casos verídicos. "Envidio tu ingenuidad", le dijo ya de entrada a la organizadora del evento cuando le pidió brevedad en su agradecimientos. Reguera optó en esta ocasión por un rocambolesco relato, como todos los suyos, ubicado en esta ocasión en Ceuta y centrado en el embarque de él y de su inseparable Agustina en el ferry, con su coche, después de actuar en la feria de la ciudad autónoma, a raíz de la popularidad que alcanzaron gracias a Canal Sur. Los protagonistas: dos agentes de la Benemérita, "uno con la máquina de escribir en la cabeza y el otro muy guapo, como Sylvester Stallone en Cobra", y "un nieto de Rin Tin Tin" especializado en detectar el más sutil de los aromas marroquíes dentro de su coche. Imposible y completamente inútil resumir aquí el nudo y el desenlace del episodio, pero les recomendamos encarecidamente que lo escuchen en el vídeo de Onda Cádiz. Reguera se congratuló de llevar viviendo 75 años en "la ciudad más bella del Universo", para terminar su intervención con un ¡Viva Cádiz!.

Alicia Domínguez: "Me comprometo a seguir recuperando del olvido a los vencidos"

A continuación fue llamada a recibir su nombramiento como Hija Adoptiva la gaditana nacida en Madrid Alicia Domínguez Pérez, doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y Máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universitat Oberta de Catalunya. Autora de numerosos libros y activista en la defensa de la Memoria Democrática, sus dos principales líneas de investigación se han centrado en el estudio de la represión franquista de la guerra y la postguerra en Cádiz ('El verano que trajo un largo invierno') y en el papel de la mujer en la sociedad, el de mujeres invisibilizadas, innombradas y que, sin embargo, han constituido la columna vertebral de nuestro país (‘Memorial a Ellas’). Alicia Domínguez hizo gala de su gaditanía a través de un recorrido por su infancia, con su abuela y sus padres, inmigrantes, como protagonistas. "Si antes mi amor por la ciudad era manifiesto ahora mi sentimiento de pertenencia es inquebrantable", dijo.

"No habitamos los lugares, los lugares nos habitan y nos habita la gente que nos construye, la que hace que te sientas cda día lo que eres, la que te permite gozar del amor todas sus formas, la que está en los momentos de adversidad", añadió. "Todos los éxitos son colectivos. Gracias, mi gente", añadió. "Yo me comprometo a poner sonrisa, voz y gritos en mis escritos y en mi vida. A seguir recuperando del olvido a tantos vencidos, vencidos a quienes pertenecía mi familia, una familia roja, honrada y trabajadora que me repetía hasta la saciedad que estudiara porque esa era la única manera que teníamos los pobres de salir de a pobreza. Me comprometo a seguir haciendo visibles a tantas mujeres que han sido la columna vertebral de nuestra vida sin que nadie se lo reconociera", proclamó. "Y a seguir siendo eco de todos y todas aquellas que lucha por la justicia, por hacer de este mundo canalla un lugar más decente y más humano".

José Luis Pájaro: "Me gusta cómo se carga en Sevilla, pero en Sevilla"

El capataz José Luis Pájaro, un referente de la Semana Santa de Cádiz, fue el siguiente en asumir su condición de Hijo Predilecto de Cádiz. Pájaro forma parte de la cuarta generación de capataces de una saga que es inédita en el mundo de la carga en Cádiz. Él recibió esa pasión por los martillos de su padre, otro mítico capataz gaditano, y su hijo está ya siguiendo sus pasos. Es el hombre que lleva más tiempo al frente de los pasos en la ciudad de Cádiz con más de medio siglo en activo. En la actualidad es capataz de los pasos de la Virgen de las Angustias del Caminito y del Cristo del Medinaceli. José Luis Pájaro reconoció ser un gran defensor de la tradición cargadora gaditana. "Me gusta cómo se carga en Sevilla, pero en Sevilla; y cómo se carga en Málaga, pero para verlo en Málaga", sentenció.

Le sucedió la escritora y periodista Elvira Lindo, nacida en Cádiz el 23 de enero de 1962, quien agradeció este nombramiento "desprovisto de sesgos políticos". "En Cádiz me siento como en casa y son ustedes mis mejores amigos", confesó al público, delante del que reconoció que cada vez que viaja a Cádiz lo hace con la banda sonora de unas alegrías. Y eso fue lo que recitó, que no cantó, la letra original de unas alegrías compuestas para la ocasión. Elvira Lindo dedicó el nombramiento como Hija Predilecta a su hermana Inma, memoria de parte de su infancia en Cádiz, y a su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina.

No pudo estar presente en el acto el fotógrafo, documentalista gráfico y fotoperiodista de Diario de Cádiz que mejor ha retratado no solo la ciudad, sino el alma de Cádiz, en las últimas cinco décadas. Joaquín Hernández Conde, Kiki, tenía desde hace mucho tiempo comprometido un viaje a México. Excusada su ausencia, agradeció el nombramiento su hija, Rocío Hernández, fotógrafo como su padre y como su madre, Carmen Romero. Rocío trasladó la inmensa gratitud de su padre por este nombramiento y explicó al público lo mucho que le ha emocionado.

Grandes y largos aplausos para Antonio Martín

Como no podía ser de otra manera, Antonio Martín, uno de los autores más significativos y laureados de la historia del Carnaval de Cádiz, con una trayectoria de casi medio siglo en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, aliñó de manera magistral con varias coplas su discurso de agradecimiento, un discurso que recibió un largo aplauso del público, y en el que hizo menciones especiales a su mujer, sus hijos y su nieta, pero también al gran Paco Alba, a Pedro Romero, a Juan Carlos Aragón y a su amigo del alma, Manolo Santander, para quien interpretó el pasodoble que le dedicó tras su fallecimiento.

El pregonero del carnaval de Cádiz de 1997, merecedor de 19 primeros premios del COAC, Antifaz de Oro desde 1981, Medalla de Andalucía en 2019, compositor y letrista de Rocío Jurado, culminó su intervención con un pasodoble dedicado a los niños de Palestina y a todos los que sufren en el mundo, una copla de 1980, que compuso con motivo del Día Internacional del Niño en 1979 y que 45 años después, demuestra que apenas ha cambiado nada.

Discurso de Ignacio Moreno Aparicio como Hijo Predilecto de Cádiz

Ignacio Moreno: "No se olviden de Gaza y Ucrania: Vivir es urgente"

El último de los Hijos Predilectos de Cádiz en recoger y agradecer su nombramiento fue Ignacio Moreno Aparicio con un discurso muy emotivo durante el que público lo rescató un par de veces con dos enormes aplausos. Ignacio ha sido un hombre muy comprometido con la ciudad desde la política en los tiempos complicados del final de la dictadura franquista, como uno de los fundadores del Grupo Drago, con la intención de impulsar la democracia. Con la democracia, fue candidato por el PSOE a las municipales y, aunque no salió elegido en aquel momento, años después se convirtió en secretario personal del entonces alcalde socialista Carlos Díaz. También lo fue como presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz entre 2000 y 2018 y desde su profesión como agente inmobiliario. Ignacio Moreno puso en valor la labor del Ateneo, una institución que ha alcanzado tal prestigio que hasta tiene derecho a voto para el Nobel de Literatura. Ignacio tuvo palabras de agradecimiento para su familia, para la sanidad pública andaluza y sus profesionales, "que tanto están haciendo por mí". Concluyó llamando a que finalice la "cruel carnicería de Gaza" y la invasión de Ucrania, invitando a los asistentes al acto y a la sociedad en general a participar en ello. "No se olviden, vivir es urgente", dijo. El público en pie lo arropó con un largo y cálido aplauso.

Mercedes Salinas: "Recuerdo sus caras, sus nombres, sus todo"

Para finalizar, Mercedes Salinas Romero, de 95 años y, superviviente de la Explosión de Cádiz, el 18 de agosto de 1947, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Cádiz en nombre de las víctimas del desastre que causó 150 muertos y miles de heridos y que arrasó todo lo que se encontraba cerca del foco de la explosión del polvorín de la Armada que se encontraba en el actual Instituto Hidrográfico. Mercedes vivía junto a otros tres hermanos en Tolosa Latour, al lado del sanatorio Madre de Dios, muy cerca del polvorín. Pese a la detonación consiguieron sobrevivir al encontrarse en ese momento fuera de la vivienda. Sin embargo, muchos de sus conocidos y vecinos fallecieron en aquel lugar. Mercedes, que durante años ha mantenido vivo el testimonio de aquella tragedia, recordó de cómo la vivió. "Recuerdo perfectamente sus caras, sus nombres, su todo y por eso estamos hoy aquí", concluyó.

Bruno García: "El alma de Cádiz es su gente"

Cerró el acto el alcalde de Cádiz, Bruno García. "En este tiempo de prisas es bueno pararse un poco y escuchar el testimonio de quienes han hecho grande esta ciudad”, dijo al hilo de la larga duración del acto: más de dos horas. “Que nadie tenga dudas: el alma de Cádiz es su gente. Esto no es un acto protocolario, el de hoy es una declaración de gratitud de todo un pueblo”, añadió.

“La arquitectura, la medicina, el arte, la lucha, la cultura, y sobre todo el trabajo constante es lo que hoy reconocemos. A hombres y mujeres que marcan la historia de la ciudad y la hacen aún más grande. Hombres y mujeres que escriben la verdadera historia y construyen el progreso mirando al futuro con esperanza y decisión. Como ejemplo que sois os rendimos este reconocimiento de toda la ciudad. Gracias por vuestra entrega, pasión, legado. Por representar lo mejor de nosotros. Cádiz os quiere”, concluyó el alcalde tras recordar los méritos de cada uno de las personas y colectivos distinguidos.