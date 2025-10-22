El expresidente del Ateneo de Cádiz Ignacio Moreno Aparicio ha recibido este miércoles el título de Hijo Predilecto de Cádiz en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos. Esta distinción reconoce su aportación a la ciudad como fundador del grupo Drago, secretario personal del exalcalde Carlos Díaz y presidente del Ateneo de Cádiz desde el año 2000 hasta el 2018.

Junto a Moreno Aparicio también han sido nombrados como Hijas e Hijos Predilectos los gaditanos Mayte Córdoba, Antonio Reguera, José Luis Pájaro, Elvira Lindo, Joaquín Hernández Kiki y Antonio Martín. También han sido distinguidos como Hijas e Hijos Adoptivos Carmen Pinedo Sánchez, Alberto Campo Baeza, Alicia Domínguez y Amparo Mogollo. Por último, han recibido la Medalla de Oro de Cádiz la Asociación Mujeres de Acero y las víctimas de la explosión de 1947.