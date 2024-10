'Asuntos internos', un impulso a la igualdad de géneros en la ficción

Cádiz/"Pido disculpas a los personajes episódicos que se han llevado hostias de mi parte en esta serie", comentaba entre las risas de los asistentes Nacho Fresneda este sábado en la rueda de prensa de presentación de la serie Asuntos internos, dentro de la segunda edición del South International Series Festival 2024 de Cádiz. Su personaje, Urbieta, es un inspector jefe de policía de los de antaño, resistente al cambio gradual que iba viviendo la sociedad española de finales de los años 70. Un ser que representa a "un bicho visto desde los ojos de hoy", un dechado de privilegios heredados con "frases de vergüenza ajena" pero cuya "maldad" ha sido una gran experiencia encarnar, a pesar "de llevar durante seis meses una uña postiza, solo una. En el AVE me ponía una tirita para que no se me viera porque me daba mucha vergüenza", relataba el actor en la capital gaditana.

Un cambio social, cultural y de valores que supone el eje central de esta coproducción de RTVE, Mediacrest (representado en Cádiz por el director ejecutivo del área de ficción, Gustavo Ferrada) en torno a la primera promoción de mujeres policía en España (1979), hito histórico cuyo peso lleva la actriz Laia Manzanares en el papel de Clara Montesinos, y que promete acción y emoción a partes iguales. "Es una serie muy especial porque está ambientada en la Transición y cuenta el drama de tres mujeres que buscan su hueco en la sociedad y los hombres que quieren tener ese cambio pero son juzgados por otros hombres. Cuenta problemas que son importantes en esa época y ahora", compartieron sus directoras, María Togores y Samantha López Speranza.

Y otro drama paralelo, el que supuso la irrupción de la heroína en aquella España que despertaba de demasiados automatismos. La que habla del asunto es la actriz Carla Campra, que interpreta a Gema, hija de Silvia Abascal (Ana) en la serie. "¿Quién no quiere interpretar un papel así, de heroinómana? He aprendido un montón porque ha supuesto un reto, reproducir a nivel físico el síndrome de abstinencia o el estado en el que entras cuando te metes un pico. He leído mucho", expresaba la joven intérprete sobre este rol tan exigente.

La actriz Marta Poveda, que hace las veces de Berta (empleada del hogar de Ana), destaca de su personaje el viaje mental que supone dejar de ser una mujer "asbolutamente ninguneada desde un lugar de sumisión" y convertirse en alguien que "empieza a tomar las riendas de su vida... Es espectacular", contó entusiasmada la intérprete.

Espectacular reparto, sin duda, para una ficción pendiente de estreno, aunque "me gustaría que con ella se le diera un perfil continuista a Las abogadas, porque Asuntos internos empieza donde acaba esa serie, en el 77", confesaba José Pastor, Director de Cine y Ficción en RTVE. Y no quiso dejar pasar la oportunidad además de destacar que Asuntos internos es un thriller protagonizado por mujeres, tradicionalmente circunscritas en la ficción "al ámbito materno-filial" y que aquí se muestran "no solo en la igualdad de género sino de géneros en la ficción. Es una serie femenina y feminista", declaró Pastor.