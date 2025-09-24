La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz reprocha al PP que les incluya en una moción para pedir la vía ciclo peatonal en el puente de la Constitución

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cádiz va a presentar, en el pleno que tendrá lugar mañana jueves 25, un punto en el orden del día referente a la comunicación ciclo peatonal entre Cádiz y Puerto Real.

Por ello, desde la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz (ACBC) quieren aclarar que "aunque en ella se nos menciona, que no hemos sido consultados y que siempre hemos defendido que dicha vía ciclo peatonal se realice en el Puente Carranza y nunca en el de la Constitución de 1812. Quedó patente en la exitosa bicifestación que tuvo lugar el pasado domingo".

Desde esta asociación añaden que "si quieren aprovechar la Semana Europea de la Movilidad (SEM) también deberían conocer que el tema de este año es 'Movilidad para todos'. La campaña aboga por una sociedad donde todas las personas puedan acceder a un transporte sostenible, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidad. Nos insta a imaginar y trabajar por un futuro donde los servicios de transporte sean accesibles, asequibles, inclusivos y seguros, garantizando que el transporte público, caminar y andar en bicicleta sean opciones viables para todos.”

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz considera que el nuevo puente no cumple con estos requisitos. "Para ascender a su parte central tiene una pendiente excesivamente pronunciada y también es muy extensa en su recorrido, no es inclusivo, ni asequible para todas las personas usuarias de la bici, tampoco es accesible para las personas con movilidad reducida, que también pueden circular por las vías ciclistas. Y si subir es un problema aún lo es más en la bajada por las velocidades que se puedan alcanzar si no se domina bien el uso de una bicicleta, si no se tiene un buen mantenimiento de frenos o si son personas menores quienes circulen, tampoco es seguro. Y ¿de quién va a ser esa responsabilidad?", se preguntan.

También la entidad explica que otro factor a tener en cuenta es que las conexiones con las poblaciones son más complicadas por el puente de la Constitución que por el puente Carranza. "Además, habrá que considerar qué ocurría si algún día, por donde proponen, circula el tranvía, que es para lo que esa plataforma en un principio fue diseñada. Se olvidan de fomentar la bicicleta como medio de transporte y parece que solo piensan en el ocio o el deporte, que evidentemente son usos muy importantes a considerar", argumentan.

Creen que "estaría mejor que se centren en conseguir una comunicación por el viejo puente, y conste que es estupendo que lo apoyen, pero si quieren exigir intervenciones en infraestructuras que no son de su competencia deberían comenzar por lo que sí les compete. ¿Qué hacen las concejalías de Movilidad y Urbanismo? El mantenimiento de la red de vías ciclistas de Cádiz y de los aparcabicis brilla por su ausencia, el deterioro es progresivo y solo se arreglan parches sin una política planificada para mejorar su estado. Seguimos sin saber nada del programa Bicicole; del sistema público de alquiler de bicis; del Consejo Local de Medio Ambiente y Movilidad (CLMAyM); de las eternas obras, los continuos cortes y la falta de señalización en el tramo de Ronda de Vigilancia (conexión con centros deportivos y salida/entrada de Cádiz); de las frecuentes obras que se hacen eternas y que cortan las vías ciclistas sin dar alternativas de circulación; de la instalación pendiente desde hace años de la señalización vertical y horizontal en la Plaza de España en la conexión del tramo Muelle Ciudad con las calles Fernando el Católico y Fermín Salvochea; de la ausencia de separaciones de seguridad en la Avenida de Astilleros, así como la falta de nuevo pintado de la señalización horizontal, cuando sí se hace en el resto de la vía; de las continuas invasiones de las vías ciclistas y zonas peatonales por vehículos motorizados, tanto diariamente como durante la celebración de eventos, ¿para qué está la Concejalía de Accesibilidad?".

Desde la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz piensan que las medidas han de ser permanentes y no "ocurrencias de un día o de una semana". Y aclaran que "nos oponemos rotundamente, y con argumentos sobrados, a que se eliminen tramos de vías ciclistas ya ejecutadas, como ha se ha publicado en prensa respecto a la calle América. Asimismo, agregar que todo es consecuencia de la falta de comunicación que el Equipo de Gobierno mantiene respecto a nuestro colectivo, a pesar de los compromisos verbales para reunirnos, que también sería largo de contar. Pero para utilizar a la ACBC en un punto del orden del día sin preguntar previamente y en lo que no estamos de acuerdo, para eso, al parecer, sí estamos", sentencian.