Nueva bicifestación para exigir la vía ciclo peatonal en el puente Carranza

La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz sigue demandando una vía ciclo peatonal entre Cádiz y Puerto Real por el puente Carranza. Para ello vuelven a convocar, dentro de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una nueva manifestación en bicicleta entre las dos poblaciones para el domingo 21 de septiembre de 2025.

La hora de concentración será a las 10:00 h. en la Glorieta Ana Orantes de Cádiz y con horario de salida previsto a las 10:30 horas. El regreso partirá de la calle Paraguay de Puerto Real (Río San Pedro) a las 12:30 horas, y finalizará en el C.D. Elcano de Cádiz sobre las 14:00 h (primera salida dirección Cádiz).

La actividad contará con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, que aportará, a través de la Delegación Municipal de Movilidad, un punto de puesta a punto de bicicletas en la plaza Ana Orantes, de 9:30 a 10:45 horas.

La organización, que volverá a repartir unas placas para instalar en las bicicletas en las que se reclama dicha conexión ciclo-peatonal, recuerda la obligatoriedad del uso del casco de protección, así como seguir las indicaciones que se hagan desde la organización.

Por otra parte, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, informa de que han sido informados de la existencia de un proyecto ya redactado para la ejecución de la vía ciclo peatonal, por lo que también tienen pendiente cerrar una fecha para una reunión con la Subdelegación del Gobierno y la Dirección provincial de carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

'Movilidad para todos'

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña emblemática organizada por la Comisión Europea y está dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, promueve la movilidad urbana sostenible y fomenta el cambio de comportamiento en favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el coordinador nacional e impulsa la participación de la ciudadanía en dicha convocatoria.

El tema de este año es ‘Movilidad para todos’. La campaña aboga por una sociedad donde todas las personas puedan acceder a un transporte sostenible, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidad. Nos insta a imaginar y trabajar por un futuro donde los servicios de transporte sean accesibles, asequibles, inclusivos y seguros, garantizando que el transporte público, caminar y andar en bicicleta sean opciones viables para todos.

Por todo ello, la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz invita a la ciudadanía a que participe en la bicifestación el próximo domingo 21 para continuar haciendo visible una reivindicación largamente solicitada.