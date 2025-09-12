Puerto Real se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad

Uno de los actos de la Semana Europea de la Movilidad en Puerto Real, el pasado año

Del 18 al 22 de septiembre, Puerto Real va a sumarse a la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa organizada por la Comisión Europea, dirigida a sensibilizar y promover la movilidad urbana sostenible y a fomentar el cambio de comportamiento en favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

La alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, ha destacado la importancia de esta convocatoria, que “pretende poner al peatón en el centro de la ciudad, creando espacios más amables”. Como ejemplo de movilidad, la alcaldesa puso la intervención que se ha realizado en la calle Soledad y Amargura, creando una plataforma única junto a la calle De la Plaza.

Bajo el lema ‘Movilidad para todas las personas’, el programa incluye actividades en la calle que arrancarán el jueves 18 de septiembre, a las 10:00 horas, con las rutas turísticas por el municipio, ‘Andando Puerto Real’. Esta misma ruta se repetirá a las 12:00 horas, el jueves 19 de septiembre. Los asistentes a estas recibirán el cuaderno de paseo ilustrado ‘Puerto Real 1823: el último bastión del constitucionalismo’.

Este año, se volverá a repetir la iniciativa de ‘Te presto mis ruedas’. Se trata de una actividad que busca concienciar sobre las dificultades que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de transitar por las calles de la ciudad. Se invita a la población a subirse en una silla de ruedas para experimentar la ciudad desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional.Será el viernes 19 de septiembre, a las 10:30 horas. “Es un ejercicio de empatía”, dijo el concejal de Movilidad, Iván Canca, en la presentación del programa. La actividad contará con la colaboración de distintas entidades sociales de Puerto Real

Ese mismo día, por la tarde, habrá actividades infantiles en la Plaza de Jesús, a partir de las 17:30 y hasta las 20:00 horas, en la que colabora la Asociación ‘La Compañía de Aralond’.

Canca y Salvador en la presentación del programa / C. P.

Un año más, el Consorcio Metropolitano de Transportes instalará un stand informativo sobre transporte público, el lunes 22 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza de Jesús.

Aunque no se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento, Canca sí que traslado el apoyo del Consistorio e invitó a la ciudadanía a asistir a la bicifestación que la Asamblea Ciclista de la Bahía de Cádiz ha convocado para el domingo 21 de septiembre, para exigir una vía ciclo peatonal entre Cádiz y Puerto Real, por el puente Carranza.

Ya fuera de esta semana, el martes 23 de septiembre a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler, se realizará una mesa de debate con la ciudadanía, en la que participaran representantes de la Asociación de Peatones ‘La Zancada’ y el especialista Manuel Calvo. En ella se presentarán medidas de reducción del tráfico en el centro histórico. “Esto tendrá especial relevancia ya que serán medidas permanentes, como la que se ha llevado a cabo en la calle Soledad’, dijo Canca.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Puerto Real quiere poner en marcha una campaña de concienciación sobre el uso de Vehículos de Movilidad Personal (patinetes), debido a que cada vez son más frecuentes.