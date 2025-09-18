Izquierda Unida Puerto Real anima a participar en la bicifestación en el Puente Carranza

La asamblea local de Izquierda Unida Puerto Real, al igual que la de la ciudad de Cádiz, ha mostrado su apoyo a la bicifestación organizada por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, que se celebrará este domingo 21 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. La formación hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta acción reivindicativa que, bajo el lema “Vía ciclista y peatonal en el Puente Carranza YA”, exige una solución inmediata y real a la falta de conexión segura para peatones y ciclistas entre Cádiz y Puerto Real.

La marcha arrancará a las 10:30 horas desde la glorieta Ana Orantes en Cádiz, y el regreso comenzará a las 12:30 horas desde la calle Paraguay, junto a la Playa de la Ministra, en el Río San Pedro.

La conexión ciclopeatonal entre Cádiz y Puerto Real es una demanda histórica de numerosos colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que reclaman una alternativa segura, no contaminante y accesible para moverse entre ambas localidades. IU comparte y respalda esta reivindicación como parte de su compromiso con una movilidad sostenible, saludable y justa para toda la ciudadanía.

Además, desde la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz se ha querido aprovechar esta convocatoria para lanzar un mensaje claro de denuncia contra el genocidio del pueblo palestino, en solidaridad con una población que sufre la ocupación, la violencia y el silencio internacional.

Desde Izquierda Unida reiteran su apoyo a esta bicifestación, animan a la ciudadanía a participar activamente y recuerdan que solo con movilización y compromiso colectivo es posible avanzar hacia una Bahía de Cádiz más conectada, más verde y más solidaria.