El cantante escocés Edwyn Collins actuará en el ciclo Campus Rock Cádiz en su gira de despedida

El escocés Edwyn Collins ofrecerá un concierto dentro del ciclo Campus Rock Cádiz el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20.00 horas, en el Edificio Constitución 1812 de Cádiz. El concierto está organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y Fundación Unicaja.

Edwyn Collins, una de las figuras más influyentes del pop británico desde sus inicios en Orange Juice a finales de los años setenta y principios de los ochenta, anuncia su despedida definitiva de los escenarios españoles. Como parte de su gira The Testimonial Tour. A Last Lap Around Spain, Cádiz acogerá su concierto el 8 de mayo de 2026, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar por última vez de sus grandes éxitos.

El repertorio incluirá clásicos como A Girl Like You y Rip It Up, junto a canciones representativas de su última etapa artística. Esta cita promete ser un momento destacado tanto para los seguidores del artista como para los amantes del pop británico contemporáneo. Las entradas tienen un precio de 20 euros para el público general y de 15 euros para la comunidad universitaria.

La actividad forma parte de la programación cultural del Servicio de Extensión Universitaria de la UCA, que busca acercar a la comunidad universitaria y al público general, a referentes internacionales de la música y la cultura contemporánea.