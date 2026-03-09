La Armada localiza al Niño Jesús de La Galeona y una de sus manos

La Unidad de Buceo de Cádiz, con base en la Estación Naval de Puntales, ha localizado hoy, lunes 9 de marzo, a unos 20 metros de donde se encontró a La Galeona en el entorno del faro del mismo nombre, la imagen del Niño Jesús que llevaba en los brazos y una de las manos de la Virgen.

Después del rescate de la reproducción de la imagen de Nuestra Señora del Rosario el pasado 18 de febrero, se advirtió la pérdida del Niño Jesús, así como de la corona y de ambas manos, lo que ha llevado a la Unidad de Buceo a realizar nuevas inmersiones en su búsqueda.

En el día de hoy, aprovechando que no había mucha mar de fondo, el equipo se ha repartido en dos, la mitad en configuración en superficie y la otra mitad buceando. Ambas piezas se encontraban a unos 20 metros de donde se halló La Galeona, en un bajo. La localización del Niño Jesús, que estaba enterrado, ha sido posible porque el batón estaba un poco descubierto. Se encuentra en perfecto estado.

Tras la desaparición de la reproducción de La Galeona que coronaba el faro como consecuencia del temporal el pasado 29 de enero, la Comandancia Naval de Cádiz ofreció a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sus medios para localizar y rescatar la imagen, rescatándola el 18 de febrero.

La Unidad de Buceo de Cádiz está integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tiene por cometido principal preparase para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración en competencias del ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz reitera su agradecimiento a la Comandancia Naval de Cádiz y al personal que ha participado en el rescate la actuación.