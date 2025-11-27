El apoyo unánime del Pleno de Cádiz a los pensionistas de La Viña por el cierre de su sede deja un debate innecesario

El reciente anuncio de la venta del local de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP) de la calle Rosa a un fondo de inversión ha llegado al Pleno de Cádiz este 27 de noviembre en cuerpo y alma, es decir, con la presencia de la junta directiva y algunos usuarios del centro situado desde hace 40 años en el barrio viñero (cuerpo) y en alma, con la moción presentada por el PSOE que busca el apoyo y búsqueda de soluciones ante el cierre del espacio. Una propuesta que ha cosechado el apoyo unánime de todos los grupos políticos que conforman el arco plenario, no sin antes rodearse de un debate, cuanto menos, innecesario ante la presentación de una enmienda de sustitución del equipo de Gobierno.

Así, ni los portavoces del PSOE, ni de Adelante Izquierda Gaditana, parecían entender este movimiento del equipo de Gobierno que con su propuesta, que anulaba la presentada por los socialistas, quería hacer hincapie en el respeto a "los procedimientos previstos en la normativa vigente" para la cesión de espacios. Y es que, en la moción del PSOE, además de dar visibilidad a la clausura del centro fechada para el 31 de diciembre de 2026, también se instaba al Pleno a comprometerse en encontrar un espacio para la entidad en el barrio de la Viña.

"En ningún momento hemos dicho que esa solución pase por un procedimiento irregular", ha defendido Óscar Torres que ha explicado que la única intención de traer el asunto al Pleno ha sido la de "buscar unidad y consenso para buscar una solución con tiempo, antes de que el agua nos llegue al cuello".

Un espíritu que, según el alcalde de Cádiz, Bruno García, no se traicionaba con su enmienda de sustitución que "no sustituye" sino que añade una apreciación ya que "en su redacción se mantiene el apoyo a los usuarios de la moción socialista". "Pues tan sencillo como hacer una enmienda de adición", le ha reclamado Helena Fernández desde Adelante Izquierda Gaditana.

Un camino que, finalmente, es el que ha tomado el equipo de Gobierno varios minutos después de dimes y diretes sobre la importancia de respetar los márgenes jurídicos de este asunto "perteneciente a la esfera privada", pero de "importancia para la ciudad", de la obligación a acatar los procedimientos y de cumplir con la normativa. Hechos que, efectivamente, se presuponen en los servidores públicos y que en ninguna línea se han puesto en duda.

Con todo, los usuarios de esta casa viñera fundamental para luchar contra la soledad no deseada y para la socialización de nuestros mayores se han podido ir del salón de Plenos un poco más reconfortados tras conseguir el apoyo de sus servidores públicos y su compromiso de, si finalmente se produce el cierre de la entidad, encontrar un espacio para ellos en su barrio (sometido a lo que marca el procedimiento, claro).