APDHA Cádiz organiza una concentración por el Día de los Derechos Humanos

La delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con una concentración ante la Audiencia Provincial.

La cita, que tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre a partir de las 18.30 horas, se erige como una manera de que la ciudadanía se concentre en defensa de estos derechos "para evitar que nos roben la libertad, la igualdad e impidan que ejerzamos la solidaridad", según explican los convocantes.

"El lugar elegido no es casual. Ante la representación del poder judicial queremos denunciar una justicia que no respeta el derecho y que está en contra de los derechos .Pero también queremos rebelarnos ante el mundo sin reglas que nos quieren imponer, un mundo en el que lo que valga es la ley del más fuerte", aducen desde la APDHA donde recalcan que la defensa de los derechos humanos es "más importante que nunca".