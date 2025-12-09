Concentración en Cádiz contra las amenazas de Trump a Venezuela

La Bahía de Cádiz volverá a alzar la voz "contra la injerencia y las amenazas contra Venezuela". Así, varios movimientos sociales y organizaciones políticas de la comarca en torno a la plataforma Cádiz Con la Venezuela Bolivariana han convocado una concentración el miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a las 20.00 horas en la estatua de Simón Bolívar de la capital gaditana.

Con esta reivindicación se quiere denunciar el despliegue militar estadounidense en el Caribe y "los recientes ataques ilegales que han costado la vida a pescadores de la zona", explican los organizadores.

Los colectivos convocantes recuerdan que la presión sobre Venezuela forma parte "de una larga estrategia de dominación que se remonta a la doctrina Monroe. A pesar de bloqueos, sabotajes y campañas de intoxicación mediática, Venezuela ha resistido gracias al poder popular, a su democracia participativa y a los avances sociales logrados en las últimas décadas", señalan

Desde Cádiz, una ciudad ligada históricamente a la lucha por la independencia latinoamericana, se reivindica esa memoria "con más fuerza que nunca", definen los organizadores que con esta convocatoria también pretenden "abrir una nueva fase de solidaridad activa con el pueblo venezolano".