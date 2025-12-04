Antonio Sanz sobre el convenio del nuevo hospital de Cádiz: "El éxito está en no radiar las reuniones"
El consejero andaluz de Sanidad, en Cádiz para inaugurar la nueva sede del sindicato Satse, evita dar publicidad a unas negociaciones que, asegura, son constantes y positivas
Debate ciudadano sobre el futuro nuevo hospital de Cádiz
El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado hoy en Cádiz optimista respecto a las reuniones que se mantienen "de manera constante" con Zona Franca y Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo y firmar el convenio que permita la construcción del nuevo hospital de Cádiz en los antiguos terrenos de la aeronáutica. Sanz, que ha estado en Cádiz para inaugurar la nueva sede del sindicato Satse en el Paseo Marítimo, ha pedido de alguna forma respeto y sigilo acerca de estas conversaciones: "El éxito está en no radiar las reuniones".
A preguntas de los medios convocados en la sede sindical por la propia Junta de Andalucía, Sanz se ha mostrado muy optimista sobre el desarrollo de los encuentros a tres bandas: "Estamos en contacto permanente, con muy buen compromiso por parte de todos, y cuando tengamos los resultados, que espero que sea muy pronto, pues todo el mundo lo va a saber. Todos estamos muy interesados en que esto se pueda culminar cuanto antes, pero como toda negociación, tiene sus reuniones, tiene sus cosas, pero yo la verdad es que soy francamente muy optimista, soy muy positivo y creo que, desde luego, que Cádiz se merece una respuesta".
El consejero recordó que el Gobierno andaluz ya ha reservado una mínima partida de diez millones de euros en los Presupuestos de 2026 para los trámites que deben seguir a la firma del ansiado convenio: "Está todo preparado y esto avanza; espero que positivamente. No me cabe ninguna duda que todo va a ir bien, que todo será positivo. Lógicamente, requiere reuniones técnicas, reuniones diferentes para concretar actuaciones. Esto no es tan fácil. Pero cuando hay voluntad, cuando hay compromiso por todas las partes, que es lo que yo tengo muy claro que existe, Cádiz puede confiar y esa confianza espero que se traduzca en un avance muy pronto".
Negó Antonio Sanz que desde que se produjo la primera reunión entre la Junta, Zona Franca y Ayuntamiento, en esta nueva etapa de negociaciones tras el anuncio de la cesión de suelo por parte del Ministerio de Hacienda, no se hayan producido avances. Aquella reunión con la anterior consejera Rocío Hernández se produjo el pasado 2 de octubre, y Sanz ha explicado que desde entonces los contactos han sido permanentes, aunque no se haya informado a la opinión pública: "Ha habido reuniones. Pero las negociaciones no se radian, se radian los acuerdos. Ha habido bastantes reuniones, constantes, tanto de carácter técnico como político, constantemente. Y no voy a dar más datos. Para que se llegue a un buen puerto, el éxito es no radiarlas. Y ustedes, si quieren el hospital, pues respétennos, porque debe ser así para que pronto podamos alcanzar un acuerdo. Porque con esto de radiar, al final se distorsiona todo".
