El sistema antipánico instalado en las consultas de Urgencias del Hospital Puerta del Mar falló el pasado jueves cuando agredieron a un médico residente porque estaba bloqueado, según informan desde el Sindicato Médico de Cádiz.

"Hemos sabido que el fallo se produjo por la propia configuración del sistema", indica el delegado del Sindicato Médico en el hospital gaditano, quien explica que cuando se activa uno de los botones de alerta del sistema antipánico, aparece un aviso en la pantalla del ordenador del puesto de control de los guardias de Seguridad del centro especificando de dónde viene ese aviso, "pero una vez que se pulsa el botón, el sistema queda ocupado, de tal manera que hasta que el personal de Seguridad no cierra ese episodio informático, el sistema queda bloqueado y por mucho que se pulse algún botón, si no se ha cerrado el episodio anterior, no recibe ninguna otra alerta".

Así, argumenta que "el problema se produjo porque en algún momento, alguien pulsó uno de los botones, haciendo una prueba o por accidente, el sistema quedó ocupado y al no cerrarse ese episodio, el sistema estaba inutilizado cuando los residentes pulsaron el botón el pasado jueves al verse amenazados".

El delegado del Sindicato Médico en el Puerta del Mar señala que el sistema instalado en las consultas de Urgencias se puede activar fácilmente de forma accidental, ya que el botón antipánico "está ubicado en la parte inferior de la tabla de la mesa y se le puede dar con la rodilla".

De este modo, manifiesta que "se ha demostrado que el sistema es ineficaz y desde el Sindicato Médico de Cádiz exigimos la instalación de un sistema que realmente sea efectivo para que, llegado el caso, se pueda alertar de la agresión que se pueda estar produciendo en una consulta".

Desde el Sindicato Médico piden a la Dirección del centro que se instale un sistema de alarma sonora que se escuche en todo el Servicio de Urgencias, "de forma que el personal de Seguridad o cualquier compañero que se encuentre cerca pueda auxiliar a quien esté sufriendo la agresión". Asimismo, solicitan que se revisen los sistemas que se hayan instalado en toda la provincia "para que no ocurra lo mismo en otro centro".

Estas declaraciones las han realizado tras la concentración convocada por el sindicato este lunes en la entrada del Hospital Puerta del Mar para condenar las agresiones a los profesionales sanitario y apoyar al médico residente agredido la semana pasada en el hospital gaditano.

Cabe recordar que la agresión se produjo el pasado jueves por la tarde, cuando dos médicos residentes estaban atendiendo a un hombre en una consulta del Servicio de Urgencias. Según relataron desde el Sindicato Médico, el hombre mostró en todo momento una actitud desafiante, hasta tal punto que sacó el teléfono móvil para grabar a los médicos. Estos llamaron la atención del paciente por el comportamiento que estaba teniendo y en ese momento, el hombre agarró del cuello a uno de ellos, lo zarandeó y lo empujó. Después salió de la consulta y abandonó el Servicio de Urgencias.

Los médicos intentaron activar el sistema antipánico de la consulta, que se instaló precisamente tras las amenazas y el intento de agresión sufridos por una médico de Urgencias el año pasado, pero el botón antipánico no funcionó.

Según indicaron fuentes policiales, el individuo fue detenido esa misma tarde por la Policía Nacional en los alrededores de la plaza de Los Balbo y el viernes por la mañana fue puesto a disposición judicial para la celebración de un juicio rápido por delito.

Los responsables del centro hospitalario aseguraron la semana pasada que tras el suceso, se activó el Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que incluye asistencia sanitaria y jurídica, además de apoyo psicológico. Asimismo, afirmaron que estaban trabajando para conocer los motivos por los que el timbre antipánico de la consulta no funcionó correctamente. Este periódico preguntó este lunes al hospital sobre este asunto sin recibir contestación.