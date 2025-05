La angustia de un menor y su familia ante la espera de un diagnóstico y un desfibrilador en el Puerta del Mar de Cádiz

La vida de Alejandro y la de toda su familia dio un vuelco cuando el pasado 6 de abril se desplomó en el suelo mientras iba paseando por la calle. Dos paradas cardíacas dejaron a este joven roteño de 16 años prácticamente muerto en el firme hasta que consiguieron reanimarlo y trasladarlo urgentemente al Hospital de Puerto Real, donde ha permanecido ingresado en la UCI todo este tiempo, hasta principios de esta semana.

"Se trataba de muerte súbita provocada por arritmias malignas", cuenta su madre desde el Hospital Puerta del Mar, donde su hijo, que es un joven deportista y sin problemas de salud previos, fue trasladado el lunes desde Puerto Real "tras muchos días de espera". Según le indicaron en el hospital puertorrealeño, "mi hijo necesita implantarse un DAI (Desfibrilador automático implantable) que controle estas arritmias que le pueden provocar la muerte súbita, siendo la única manera de seguir su vida", explica Luisa, que especifica que "debe ser un DAI Aurora, que es el más idóneo para su edad, aunque es más costoso".

La solicitud de traslado a Cádiz que tanto se ha hecho esperar responde a que solo el Puerta del Mar afronta esta operación, al no tener Puerto Real este servicio acreditado. Autorización que ha llegado un mes después del desvanecimiento, "cuando decidí hacerlo público en mis redes sociales", y ante lo que solo quedaría el visto bueno desde Sevilla para la implantación del DAI.

Pero cuál ha sido la sorpresa de esta familia cuando este mismo viernes han comenzado a hacerles más pruebas "para un nuevo diagnóstico que nos van a dar el lunes o el martes, pues me dicen que a lo mejor no es necesario implantar un DAI, con lo que la angustia es aún mayor. Si en un hospital me dicen que es la única solución para continuar con su vida y controlar estas arritmias malignas que pueden provocarle muerte súbita, y en otro que es posible que no, la verdad es que me genera muchas dudas, es la vida de mi hijo la que está en medio", confiesa.

Añade que desde el Puerta del Mar "quieren hacerles sus propias pruebas porque nos dicen que es un paciente nuevo, pese a todo el tiempo que hemos estado esperando esta operación".

Completamente desesperada, Luisa tiene la impresión de que "si finalmente no es así, hemos perdido un mes encerrados entre las cuatro paredes de la UCI en Puerto Real, un día tras otro a la espera de la autorización de Cádiz para una operación que a lo mejor no llega porque dicen que no es necesaria", si los expertos así lo determinan.

Esta aletargada situación no ha ayudado en los ánimos del menor, su hijo Alejandro, que ante estos trámites burocráticos que lo han mantenido tantas semanas en el mismo punto "se encuentra decaído, bajo de ánimos y muy cansado, viendo los días pasar y todavía no sabemos nada definitivo".