Andy Morales lanza un nuevo adelanto de su disco en solitario

Andy Morales, ex Andy&Lucas, presenta Solo, último adelanto de su primer álbum en solitario que verá la luz el 6 de marzo y que, además, da nombre al proyecto que inicia este camino

El tema, de sonido pop, transmite la paz, la alegría y la tranquilidad que siente el artista gaditano en este momento vital, marcado por la ilusión de emprender su propio camino y por el profundo agradecimiento a todo lo vivido en el pasado. La canción nace desde la serenidad y la gratitud, convirtiéndose en una declaración sobre el crecimiento, la madurez y la satisfacción de avanzar sin perder de vista las raíces.

Compuesto por el también artista gaditano Riki Rivera y producido por Juanma Leal, el single combina sensibilidad y frescura en una producción que realza la interpretación de Andy y potencia el mensaje del tema. Solo no habla de aislamiento, sino de independencia emocional y artística, de entender que caminar en solitario no significa estar solo, sino hacerlo con todo el aprendizaje y las personas que han formado parte del recorrido.

El videoclip, dirigido por Gabriel Pinal, refuerza esa idea y se presenta como una metáfora visual del momento que atraviesa Andy, mostrando que esta nueva etapa en solitario está lejos de ser un acto de soledad. Se grabó el 7 de febrero, el único día sin lluvia tras dos meses de inestabilidad meteorológica, en uno de los pinares de Chiclana de la Frontera y en el estudio del propio director. Aunque la fecha estaba cerrada desde hacía tiempo y existía el temor de que el mal tiempo obligara a posponer el rodaje, finalmente el sol acompañó la jornada, aportando una luz que refuerza el mensaje de esperanza y tranquilidad que transmite la canción y creando una atmósfera natural e íntima que encaja con la esencia del single.

Con Solo, Andy presenta un adelanto definitivo de lo que será su nuevo álbum, un proyecto que promete mostrar su versión más auténtica y madura, consolidando esta nueva etapa como una evolución firme y consciente dentro de su trayectoria artística.

Hay que recordar que Andy presentará en directo este nuevo proyecto en el Gran Teatro Falla de su ciudad el próximo 25 de septiembre.