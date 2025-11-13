Andy Morales supera a Rosalía en descargas en Itunes España

Andy Morales irrumpe con fuerza y sitúa su single debut, Marioneta, en lo más alto del ranking de canciones más vendidas en iTunes en la misma semana en la que la artista española de mayor proyección internacional, Rosalía, ha lanzado su Lux. En tan solo 24 horas, el tema ha logrado posicionarse en el número uno, mientras que el Berghain de la catalana está en segundo puesto.

En Marioneta, el artista da voz a una historia de amor del pasado, un desamor que se transforma en liberación. A través de una letra sincera y poderosa, Andy retrata el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz.

Compuesto por Raúl Cabrera y producido por Juanma Leal —también director musical de la banda que le acompañará en este nuevo camino—, “Marioneta” fusiona la esencia pop con el inconfundible sello andaluz y la voz aflamencada de Andy, dando lugar a un sonido fresco, emocional y profundamente personal.

El videoclip de Marioneta fue grabado en en un estudio de Sevilla, a mediados de octubre, bajo la dirección de Jonai Mancilla y Carlos Villanego, quienes han sabido captar a la perfección la esencia íntima y emotiva de la canción. El concepto visual fue idea del propio Andy, quien se muestra sincero y vulnerable, interpretando el tema con la fuerza que le inspira.

Con este tema, el artista también ha anunciado las primeras fechas de su gira que lo traerá al Gran Teatro Falla de Cádiz el próximo 25 de septiembre de 2026.

Captura de la lista de las 100 canciones más descargadas de Itunes España

Andy Morales

Andy Morales, conocido por ser una de las dos voces del emblemático dúo Andy & Lucas. Nacido en Cádiz, creció rodeado de música, arte y carnaval —una influencia que se refleja en su forma de sentir el ritmo y en la emoción que transmite sobre el escenario. Desde joven participó activamente en el Carnaval de Cádiz, una escuela de creatividad y sentimiento que moldeó su identidad musical y escénica.

Su primera gran aparición pública llegó con el concurso Veo Veo, donde ya demostraba su talento natural para el canto y su carisma frente al público. Aquella experiencia marcó el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más queridas de la música en español.

Con Andy & Lucas, Andy alcanzó un éxito rotundo: millones de discos vendidos, giras internacionales y canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación. Durante dos décadas, el dúo fue sinónimo de emoción, verdad y conexión con el público.

Hoy, Andy Morales abre una nueva etapa como artista solista, manteniendo su esencia pero explorando nuevos sonidos, letras más personales y una visión musical renovada. Su proyecto en solitario refleja la madurez de un artista que ha crecido con su público y que ahora busca reencontrarse con él desde un lugar más íntimo, sincero y libre.