El alcalde de Cádiz sobre la posible venta del suelo de la Junta en Tolousa Latour: "A nosotros lo que nos interesa es que haya viviendas"

Cádiz/Saliendo, quizás, un poquito por la tangente, el alcalde de Cádiz esquiva opinar sobre los dos modelos entre los que la Junta de Andalucía duda a la hora de afrontar un nuevo proyecto de vivienda en el solar de Tolousa Latour, un terreno propiedad del Gobierno autonómico que se plantea, bien subastar (en la línea de sus últimas actuaciones en la ciudad) o bien contruir vivienda protegida directamente. "¿Pero tienen claro que quieren hacer viviendas, no? Ah, claro, por eso. A nosotros lo que nos interesa es que haya viviendas en la ciudad", ha resuelto Bruno García.

"Como saben, es un elemento que llevamos trabajando dese hace un tiempo, el intentar buscar espacios nuevos para hacer vivienda en la ciudad, somos partidarios de que avance Navalips, somos partidarios de generar nuevos espacios como Carmen Jiménez, hemos dicho que vamos a hacer todo lo posible para ello, y Tolosa Latour también suma", se ha limitado a declarar el primer edil que piensa que "debemos ir sumando entre todas las instituciones" en materia de vivienda.

Eso sí, "el cómo hacerlo no es algo que hayamos debatido entre las dos instituciones, no se ha producido una reunión, ni una coordinación del cómo hacerlo", ha reconocido García que es el alcalde de Cádiz pero que la Junta de Andalucía "no es una institución que yo conozca interiormente", ha dicho.