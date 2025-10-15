El alcalde de Cádiz sobre el nuevo consejero de Salud: "Es muy buena noticia"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado desde Perú, donde se encuentra en los actos enmarcados en el Congreso de la Lengua que se celebran en Arequipa, el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Salud.

"Es una muy buena noticia", ha afirmado García, que destaca la figura política de Sanz, "que ya ha demostrado su buena gestión en todas las responsabilidades que ha asumido en su trayectoria". A ello añade el alcalde la condición del consejero como "gaditano", lo que a su juicio "le hace tener un conocimiento muy profundo de todos los temas y las necesidades que tiene esta ciudad y la provincia, incluido el nuevo hospital para Cádiz".

Es en este punto donde se ha querido detener el alcalde para asegurar que Antonio Sanz "va a seguir trabajando para cumplir el compromiso ya expresado por la Junta de Andalucía para la construcción del hospital". De hecho, ha asegurado que el nuevo consejero "ya está trabajando para avanzar en la cesión del suelo por parte de la Zona Franca de Cádiz".