Antonio Sanz será el nuevo consejero de Salud manteniendo las competencias de Presidencia y Emergencias
Juanma Moreno lo acaba de anunciar en sus redes sociales tras no lograr a ningún candidato para ocupar la cartera más importante
Carolina España asume las competencias de diálogo social y simplificación administrativa
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido poner lo más importante de su Gobierno en unas solas manos. Las de Antonio Sanz, hasta ahora consejero de la Presidencia, quien será también el nuevo consejero de Salud.
Una decisión que acaba de anunciar en sus redes sociales después de que no haya logrado encontrar a ningún candidato para ocupar la cartera más difícil de su Gobierno . La consejera de Hacienda, Carolina España, Carolina España, asume las competencias de diálogo social y simplificación administrativa, mientras que Jorge Paradela, de Industria, se queda con la Agencia Digital de Andalucía.
(Noticia en elaboración)
