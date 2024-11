El alcalde de Cádiz se mantiene en el nombre Carranza para el Estadio a pesar del Gobierno

Cádiz/La claridad meridiana con la que el secretario de Estado de Memoria Democrática expresó este martes su opinión sobre el cambio de nombre del estadio de fútbol de la ciudad, no ha hecho mella en la opinión del alcalde de Cádiz, Bruno García, de continuar con la construcción del expediente abierto este verano para cambiar la nomenclatura al edificio municipal, del actual Nuevo Mirandilla a Estadio Carranza, como les solicitó el Cádiz Fútbol Club.

"Devolver el nombre de Carranza al Estadio de Cádiz es un claro incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", advertía Fernando Martínez López en el seno de una conferencia que pronunció en la Universidad de Cádiz. Unas palabras que, según ha asegurado este miércoles el primer edil, "quedarán recogidas" en el expediente que se está preparando desde el Ayuntamiento de Cádiz "al igual que otras muchas voces".

"Actualmente estamos elaborando un expediente en el que vamos a tener en cuenta todas las opiniones y todas las voces, incluida también la opinión del Gobierno de España junto con otras entidades y otros colectivos. Nuestra intención es elaborar el expediente y actuar de buena fe", se ha ceñido el mandatario popular sobre un documento elaborado con la intención de cambiar el nombre de un Estadio que se llamó Ramón de Carranza desde 1959 hasta 2021 cuando, precisamente, en virtud de la Ley de Memoria Democrática desde el Consistorio gaditano se le retiró dicha nomenclatura por rendir tributo a un alcalde golpista.

Argumento que volvió a recordar el secretario de Memoria Democrática que aseguró que tanto desde el Gobierno de España como la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, han requerido a Bruno García que frene el trámite administrativo para el cambio de rótulo. "El Gobierno dice que no es legal a muchas cosas. El secretario de Estado opina que no es legal, otras voces opinan que puede ser legal, y yo lo que digo que vamos a tener en cuenta todas las opiniones. Tenemos en cuenta la opinión del Gobierno y la opinión de otros que no son el Gobierno. El Gobierno, ni el de España, ni éste, siempre tiene la razón de todo. Pero las consideraciones que hacen la vamos a escuchar", opina sobre un proceso que "no tiene" fecha de cierre y que se inició el pasado julio cuando el Ayuntamiento de Cádiz puso oídos a una opinión, la del Cádiz Fútbol Club, quien ocupa este edificio de propiedad municipal y que defiende que Estadio Carranza es "una marca comercial" que nada tiene que ver con la polémica figura de Ramón de Carranza.