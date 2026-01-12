El alcalde asegura que el contrato para los nuevos uniformes de la Policía Local de Cádiz ya está firmado

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asegurado hoy, durante su visita a las obras en las instalaciones deportivas del complejo Puntales-La Paz, que hace unos días se firmó el contrato para los nuevos uniformes de la Policía Local de Cádiz, por lo que "en breve" los agentes podrán contar con este nuevo equipamiento. El regidor gaditano responde así a la denuncia pública realizada por el Sindicato de la Policía Local de Cádiz, que lamentaba la precariedad con la que se mueven en cuanto a la uniformidad los agentes gaditanos. También ha informado el alcalde sobre la llegada de nuevos chalecos antibalas, un total de 20, que, ha señalado, serán para los alumnos del cuerpo.

"Es cierto que cuando llegamos tenían una situación no adecuada, y hemos ido mejorando en varios aspectos: uno era su situación respecto al servicio de playas, que era algo importante en lo que se avanzó. En segundo lugar, el equipamiento con distintos vehículos que hemos comprado estando nosotros", ha recordado el alcalde.

Bruno García ha reconocido que el tema de los uniformes estaba pendiente, pero ha informado de que la solución está cerca: "También queda el tema del uniforme. El viernes pasado se firmó el contrato con la empresa que lo va a suministrar. Ya se había adjudicado anteriormente, pero hubo un parón por una reclamación en Diputación, por la que se tuvo que retrotraer a un acto administrativo, pero afortunadamente eso está salvado y, en principio, en breve, una vez firmado el contrato, empezarán a medir las tallas y en un tiempo tendremos el nuevo material".

"Estamos deseando que tengan los nuevos uniformes porque, la verdad, para nosotros es muy importante el trabajo que hacen desde el punto de vista de la seguridad, de prevención y de interés público en todo lo que colaboran de lo social. Son esenciales y les agradezco el trabajo que hacen a diario. Y queda también, que es importante y nos lo pidieron, el tema de la centralita. También está en el proceso de adjudicación", ha expresado García.