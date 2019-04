El alcalde urge a la Junta que aclare el proyecto de la Ciudad de la Justicia

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía acaba de cumplir los cien primeros días de mandato; y en ese arranque el proyecto de la Ciudad de la Justicia no ha sido, precisamente, una de las ocupaciones de Moreno Bonilla y su equipo. Al contrario, la indefinición vuelve a caracterizar a este equipamiento, del que en la actualidad no se sabe ni siquiera el emplazamiento, por lo que urgen a la Junta a que tome una decisión final. Tanto, que el alcalde ha insistido en esta cuestión solicitando al consejero de Justicia de la Junta, Juan Marín, una reunión con carácter de urgencia.

La solicitud llega en respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en su memoria de 2018 mostraba su incomprensión por que aún no se haya concretado la Ciudad de la Justicia. “No llegamos a comprender cómo no se concreta ya el emplazamiento de la futura Ciudad de la Justicia, una vez que han caducado cesiones de suelo por transcurso de más de quince años”, llega a plantear el informe del TSJA, que pide a los responsables políticos “posicionarse claramente y definir, clara y seriamente, la sede futura de la necesaria Ciudad de la Justicia”.

El alcalde ha mostrado su apoyo a esta opinión del TSJA y su acuerdo con que “Cádiz no puede esperar más” a este equipamiento, por lo que quiere verse de forma urgente con Marín “para poder avanzar en lo acordado ya con el anterior gobierno de la Junta de ubicarla en los antiguos depósitos de tabaco”. De hecho, el alcalde no comprende “por qué está paralizado” el proyecto, asegurando que la Junta dispone de “toda la documentación requerida”.

En este último punto, y en relación a esa ausencia de proyecto del que habla desde hace semanas la administración regional, José María González ha insistido en que justo antes del cambio de gobierno andaluz se firmó el protocolo general de actuación por el que el Ayuntamiento cedía parte de los depósitos a la Junta y se había presentado el anteproyecto de actuación. Y por eso, acusa al PP de “querer eternizar la espera de la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia con el único fin de paralizar proyectos importantes para la ciudad y así bloquear la gestión municipal”.

De hecho, José María González culpa directamente al Partido Popular de ser “los máximos responsables de más de una década de retraso” en la Ciudad de la Justicia. “Se demostró al poner toda una serie de impedimentos para llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Junta, entonces del PSOE, y lo ponen ahora desde la Junta con este Ayuntamiento. Sólo les interesa seguir poniendo trabas para que este Ayuntamiento no pueda realizar los proyectos que son importantes para la ciudad y que mejoran la vida de sus ciudadanos. No les importa tomar a los gaditanos como rehenes con tal de paralizar las inversiones en la ciudad y la actividad municipal”, ha criticado el alcalde, que insiste en retomar el proyecto de equipamiento en los antiguos depósitos de tabaco.

Pese a la urgencia que en torno a este proyecto han trasladado el TSJA y el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía sigue dando muestras de su indefinición al respecto y de ese tiempo que parece haberse tomado para decidir. De hecho, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha vuelto a hacer referencia a esa búsqueda “de un consenso a la hora de valorar los dos espacios que actualmente están sobre la mesa respecto al lugar que más conviene ubicar la Ciudad de la Justicia, estimando los pros y los contras de cada uno”, ha trasladado la delegada durante un encuentro que ha mantenido esta mañana con el colegio de Graduados Sociales.

Un paso más allá ha dado el delegado territorial de Justicia, Miguel Rodríguez, que ha acusado al Ayuntamiento de la paralización del proyecto. “Se han hecho requerimientos al Ayuntamiento de Cádiz y no hemos tenido respuesta. Entendemos que falta compromiso por parte del Ayuntamiento, porque el uso del suelo de los depósitos de tabaco no es el propio para una Ciudad de la Justicia hasta que no haya movimientos por su parte”, ha trasladado Rodríguez, precisando que ese convenio para la cesión del suelo de los depósitos de tabaco está pendiente de acuerdo plenario para tener validez, además de un cambio de uso del suelo, “que tiene ahora mismo un uso educativo y cultural, y no es el propio de una Ciudad de la Justicia”.

Además, Miguel Rodríguez ha reafirmado esas dos opciones –al menos, porque esta mañana ha dejado la puerta abierta a la existencia de otros emplazamientos posibles– de habilitar la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de Loreto (como quiere el Ayuntamiento con urgencia) o en el actual solar de Tolosa Latour (como el PP prometió que haría durante la campaña andaluza).