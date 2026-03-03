El albergue municipal de Cádiz recupera la dignidad tras su dilatada reforma integral

A punto de cumplirse dos años desde la aprobación del proyecto, y casi un año y medio después de la adjudicación de las obras, el albergue municipal de Cádiz, situado en la viñera plaza de Macías Rete, ha reabierto sus puertas este martes 3 de marzo tras una reforma integral que le ha devuelto su dignidad.

Además del notable cambio que han experimentado las instalaciones, más accesibles, eficientes energéticamente, con wi-fi, más ventiladas e iluminadas, esta obra posibilita la recuperación de 22 camas destinadas a personas sin hogar y la implantación de otros servicios que estaban paralizados en este centro de acogida como las duchas y un nuevo ascensor que ahora también alcanza la última planta del edificio.

La transformación de esta construcción de tres plantas con castillete central, ubicada en una parcela de 93 metros cuadrados, es llamativa desde la planta baja, donde se acomodan las zonas comunes (cocina-comedor, ya que en el albergue se da cena y desayuno, recepción y sala de espera) y dos despachos de administración. Mientras que en las primera y segunda planta se encuentran repartidos ocho dormitorios y baños dotados de ducha y con todos los elementos necesarios para la comodidad de las personas con movilidad reducida. En el castillete central, la última planta del edificio y que tiene salida a dos terrazas, se ha colocado una habitación con todo lo necesario (lavadora, secadora, pila...) para hacer las funciones de lavadero. Además, se está estudiando que en una de las terrazas se puedan colocar algunas perreras para las personas que vienen con sus animales de compañía.

Los niveles de iluminación y ventilación tanto natural como artificial también se han tenido en cuenta y se han adecuado a cada espacio logrando, efectivamente, unas dependencias agradables, funcionales y prácticas que era el objetivo que se buscaba tanto para los trabajadores como para los usuarios. De hecho, la elección de los materiales utilizados en esta reforma no se ha separado del "sufrido" uso de unas instalaciones por las que pasan una gran, y variada, cantidad de personas.

Así, y a falta de colocar algunos detalles del mobiliario, lo han explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García; los concejales de Asuntos Sociales y Urbanismo, Pablo Otero y José Manuel Cossi, respectivamente; además de los técnicos y responsables del proyecto de reforma, que han visitado el centro de acogida unas horas antes de la reapertura oficial de este tan necesario recurso destinado al eslabón más vulnerable de la sociedad gaditana y donde serán atendidos por un equipo compuesto por seis personas -cuatro monitores, una trabajadora social y una limpiadora-.

La rehabilitación integral ha contado con un presupuesto de 314.800 euros y una inversión en equipamiento y mobiliario que ha superado los 44.000 euros.

El concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en la cocina del albergue municipal tras su reforma. / Julio González

"Estaba en un estado lamentable"

"Una de las primeras visitas que hice como alcalde tras tomar posesión fue venir a ver cómo estaba el albergue y lo encontré en esta situación, una situación lamentable", ha recordado Bruno García que mostraba una fotografía del lugar tomada aquel 2 de agosto de 2023 cuando tomó la decisión de que "había que invertir" en el centro de acogida que no se sometía a una obra "desde el año 2011".

Con todo, el primer edil ha reconocido que la recién concluida intervención "ha tardado algo más de lo normal" -"ya saben ustedes que en el tema de la construcción cada vez se están alargando los plazos por muchas razones"-, pero valora que ante la falta de este espacio -cerrado casi por dos años- desde su ejecutivo se intentó "compensar con otros espacios". De esta forma, el alcalde ha mencionado el centro abierto en la calle Setenil de las Bodegas ("que era para casos de emergencia, pero que decidimos dejarlo para personas sin hogar porque eso ya era una emergencia"), la ampliación de la permanencia de las plazas en la pensión ("de cinco a doce meses)", la reciente habilitación para pernoctar del centro de día Fermín Salvochea y el nuevo centro de la calle Soledad, que todavía está construcción.

"En el mejor escenario que teníamos anteriormente contábamos durante cinco meses del año con 60 plazas, y hoy, al acabar el día, vamos a tener a 117 personas durmiendo bajo techo, con la idea, además que se llegue a 122 plazas cuando se termine el centro de la calle Soledad", se ha congratulado García que, además, anuncia que el próximo 16 de marzo se va a incorporar el equipo sociosanitario acordado con Cruz Roja para la atención, de ocho de la tarde a doce de la noche, a las personas sin hogar que están en la calle.

Un nuevo pliego con más cobertura

De esta forma, el dirigente de la ciudad, que califica su política sobre las personas sin hogar como "expansiva", quiere seguir "dando pasos" para dignificar las condiciones de este colectivo. De hecho, además de la reforma del edificio promete un mantenimiento "con mucho cariño" y donde se va a intentar "que este lugar sea una casa, un hogar, para los usuarios".

Dignidad que encuentra su retorno por parte de los usuarios con más dignidad aún. De hecho, la técnico de Asuntos Sociales Carmen Almadana destaca "el cuidado" y "el respeto" de los usuarios por las instalaciones del centro de la calle Setenil desde su inauguración, "y aquí estoy segura de que va a ocurrir lo mismo, les das dignidad y las personas te devuelven dignidad", asevera.

Dignidad que también se espera del próximo nuevo pliego que regirá el servicio "con más cobertura". "El contrato de este albergue es el que se sacó a licitación antes de llegar nosotros y cumple en el próximo mes de noviembre, pero mientras este espacio estaba en obras, el personal lo pasamos al centro de Setenil. Ahora, como vamos a mantener abiertos los dos espacios y también Fermín Salvochea, lo que hemos conseguido hasta noviembre es un contrato puente para tener el personal adecuado para todos estos enclaves. Con todo, ya estamos trabajando para que en el contrato de noviembre se incorporen todos estos nuevos espacios, también el de la calle Soledad, y un refuerzo para el equipo de calle donde también se implementarán medidas dirigida a la salud mental. Será un pliego con novedades y con mayor cobertura de la que teníamos hasta ahora", se ha comprometido el alcalde.