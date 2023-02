El local de 'La calle del libre albedrío' de Cádiz se reconvertirá en apartamentos turísticos

La sociedad que gestiona en la actualidad los apartamentos Al Sur, ubicados en la playa de La Barrosa, en Chiclana, abrirá el próximo 1 de julio nueve alojamientos turísticos en el local que hasta hace unos años ocupaba el restaurante 'La calle del libre Albedrío'.

Este local se ubica en la esquina entre la calle Brasil y el Paseo Marítimo de Cádiz, considerado una de las zonas turísticas dotadas con una mejor oferta gastronómica de la ciudad de cara al verano

El proyecto incluye, según fuentes de la citada sociedad, la construcción de 9 apartamentos, con capacidad para dos o cuatro personas, cada uno.

Todos ellos contarán con cocina independiente y el complejo residencial contará con varias zonas comunes como un pequeño gimnasio, una zona de lavandería, una zona en la que los clientes podrán obtener de manera gratuita y a modo de préstamo objetos como tablas de surf, sillas de playa, bicicletas, etcétera.

El antiguo restaurante, que cerró sus puertas al público en enero de 2020, días antes del inicio de la pandemia del coronavirus, tras permanecer ocho años abierto, ocupaba una superficie total de 1.200 metros cuadrados, distribuidos entre las dos plantas del edificio, mientras que, según indican desde la sociedad que gestiona el proyecto, los apartamentos turísticos así como todas las dependencias comunes ocuparán 800 metros cuadrados.

Se da la circunstancia de que no es el único negocio de hostelería reconvertido en apartamentos turísticos en los últimos tiempos, lo que significa que no mermará en ningún momento el número de viviendas disponibles en la ciudad.

La intención de estos gestores gaditanos es abrir las puertas de los apartamentos turísticos el próximo 1 de julio, con el objeto de no perder el tirón de este verano. De hecho, en fechas próximas será posible alquilar estas estancias o bien a través de una página web que se creará en exclusiva para estos alojamientos o bien a través de las plataformas tradicionales para el alquiler de viviendas turísticas y hoteles como pueden ser Booking o Airbnb.

Este complejo de nueve apartamentos no contará con un recepcionista al uso sino que todo estará informatizado y centralizado en unas oficinas centrales para facilitar tanto el check in como el check out a los visitantes, así como llevar a cabo la gestión de cobros y de facturación.

La intención es que los clientes reciban un código a través de un mail o a través de una aplicación y con él podrán tener acceso tanto a los apartamentos como a las citadas zonas comunes.

Los apartamentos tendrán un servicio de limpieza igualmente informatizado, de manera que el personal de mantenimiento recibirá a través de sus móviles un mensaje que les indicará cuándo se van o cuándo llegan los clientes.

Varios de los apartamentos contarán con vistas a la playa, e incluso, según detacan desde la sociedad que afronta este ambicioso proyecto, algunos cuartos de baño incluirán una ventana con vistas al mar.

Las fuentes consultas admiten que el perfil al que van dirigidos estos nuevos apartamentos que serán bautizados como Apartamentos Playa Victoria es el de un tipo de turista que viaja con su pareja o pequeñas familias con nivel adquisitivo medio alto, por lo que confían en que "será una clientela que dejará dinero en los locales comerciales del entorno así como en el resto de la ciudad, ya que estos nuevos alojamientos se encuentran ubicados a media hora andando del centro o a unos 5 minutos si se desplazan en taxi o vehículo particular .

Algunos de los nueve apartamentos serán dúplex, de manera que ocuparían tanto la planta baja como la primera altura, en la que se incluiría tan sólo una habitación y un cuarto de baño.

Cabe recordar que Al Sur cuenta con 30 apartamentos turísticos con zonas comunes como restaurante o piscina y enormes jardines está ubicado en primera línea de playa en La Barrosa, en Chiclana. La sociedad que los gestiona cuentan con otros negocios turísticos en la provincia de Cádiz.