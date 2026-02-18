AIG señala que la situación del Balneario de la Palma "es insostenible" y exigirá en el Pleno su rehabilitación

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz -que se celebrará el 26 de febrero- una moción para exigir la rehabilitación urgente del Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, uno de los elementos patrimoniales, históricos y paisajísticos más emblemáticos de la ciudad.

El Balneario constituye “una seña de identidad de Cádiz” tanto por su singular ubicación, en la playa de La Caleta, como por su valor arquitectónico y su profundo arraigo en la memoria colectiva gaditana. Igualmente, la concejala Vanessa Sibón recuerda que en 1990 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), “una figura que implica la máxima protección legal y que obliga a las administraciones públicas a garantizar su conservación y mantenimiento”.

No obstante, señalan desde la formación que en la actualidad el edificio presenta un avanzado estado de deterioro, con patologías estructurales y constructivas visibles que comprometen su integridad material y ponen en riesgo la correcta preservación de sus valores patrimoniales. El paso del tiempo, la exposición constante al medio marino y la falta de intervenciones integrales suficientes han agravado una situación que desde AIG califican de “insostenible”.

Para la coalición de izquierdas, la declaración como BIC no puede quedarse en un reconocimiento simbólico, sino que debe traducirse en actuaciones concretas. “La inacción o el retraso continuado en su rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía supone un riesgo real de pérdida irreversible de un bien que pertenece al conjunto de la ciudadanía”, resalta Sibón.

Por otra parte, la edil también destaca que, además de su incuestionable valor histórico, el Balneario de la Palma también cuenta con “un enorme potencial como espacio público de uso social, cultural y ciudadano”, compatible con su protección patrimonial.

Por todo ello, la moción que se debatirá en el Pleno propone exigir a la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de patrimonio histórico y responsable del inmueble, que dote presupuestariamente las actuaciones necesarias e impulse sin más dilación su rehabilitación integral, garantizando su conservación, estabilidad estructural y protección como BIC.

Asimismo, se instará al Ayuntamiento de Cádiz a colaborar activamente con la Junta de Andalucía en la rehabilitación, facilitando la coordinación institucional y los trámites administrativos que sean necesarios desde el ámbito municipal.

Y por último, AIG también defenderá el carácter público del Balneario, por lo que reclamará que se garantice que cualquier uso futuro responda al interés general y a la puesta en valor del patrimonio común.

“Adelante Izquierda Gaditana reafirma así su compromiso con la defensa del patrimonio histórico de Cádiz y con la recuperación para la ciudadanía de uno de sus espacios más simbólicos”, mantiene Vanessa Sibón.