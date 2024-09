AIG retrasa un mes "el tarifazo del agua" en Cádiz al detectar un error en el procedimiento

Cádiz/"Los plenos municipales no son sólo presentar mociones, sino que se trabajan mucho más". Con esta introducción, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) en el Ayuntamiento de Cádiz celebra "la pequeña victoria" que significa "retrasar al menos un mes" la subida del agua para los gaditanos. Y es que la aprobación definitiva de la modificación del incremento de este coste, propuesta por el equipo de Gobierno, se ha retirado del Pleno de este septiembre tras detectar David de la Cruz un incumplimiento en el procedimiento que ponía en marcha este "tarifazo del agua".

"Los que venían a gestionar han realizado un procedimiento que sólo se puede calificar como chapucero", ha apoyado su compañera, la concejala Lorena Garrón, que se ha encargado de desgranar las alegaciones que AIG presentará a esta subida del agua "injusta, antisocial y que va contra la legislación medioambiental", califica.

De hecho, el cierre del plazo de alegaciones, que se cumple este miércoles, es el impedimento con el que se ha encontrado el alcalde Bruno García para cumplir con el deseo de llevar su moción al pleno de este jueves. "Cuando la moción propuesta por el Partido Popular fue a la comisión plenaria nos dimos cuenta de que los plazos no se cumplían. El equipo de Gobierno ha presionado para llevar su moción sin el cumplimiento del plazo de alegación, que se cerraba este miércoles, con lo que no daba tiempo de tener toda la documentación para este jueves cuando se celebra el Pleno y, por tanto, los tiempos no cumplían la normativa. Así se lo planteamos en la comisión plenaria al secretario del Ayuntamiento que nos da la razón y retira la moción del PP del próximo Pleno", explica los hechos De la Cruz.

Con todo, el portavoz de AIG advierte que aunque su formación ha demorado la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del agua "de momento", tienen la intención de "hacer todo lo posible por frenar ese tarifazo" ya que el agua "no es un bien con el que especular sino una necesidad básica".

Las alegaciones a la modificación de la ordenanza de subida del agua

Así, Adelante Izquierda Gaditana va a presentar una serie de alegaciones a esta moción calificada como tarifazo por el grupo municipal "porque el agua de Cádiz es una de las más caras de todo el país, precisamente, por otro tarifazo anterior en tiempos de Teófila Martínez" en la alcaldía y "porque los porcentajes de subida" que maneja el equipo de Gobierno "son muy altos", aclara Garrón.

Así, hablamos de un incremento en la factura del consumidor que se mueve "entre el 24 y el 60% sobre la cuota variable, además del 16% en la cuota fija para todo el mundo", detalla la edil que considera "aún más sangrante" la subida del agua "a entidades sin ánimo de lucro y a pensionistas, que es la más alta", asegura. Además, Garrón explica que "sube el precio del agua al que más ahorra y menos al que más gasta", incumpliéndose así "la normativa vigente de quien contamina, paga, o quien consume más, paga más".

En las alegaciones, AIG también contrargumentará las razones esgrimidas por el PP para esta subida. La primera, la subida que hace al Consorcio de Agua -"un Consorcio en el que el PP tiene la mayoría y en el que el PP de Cádiz vota a favor de esta subida", recuerda- pues la modificación propuesta para la ordenanza del Ayuntamiento de Cádiz recoge subidas "mucho más altas que la supuesta modificación que se va a hacer desde el Consorcio".

"Otro argumento que esgrimen es la subida del IPC, y esto no se ajusta a derecho porque no todos los contratos de aguas de Cádiz necesitan esa variación, los que ya están firmados, no la necesitan", suma la concejala que, por último, contraataca otra de las premisas de las que parte el equipo de Gobierno para la subida "que es el aumento de los salarios y, precisamente, en la parte de personal no se sube el gasto, por tanto, no puede justificar este incremento".

Por todo ello, en las alegaciones de AIG se preguntará "a cuánto asciende la subida de las tarifas" (se tienen los porcentajes pero no los números); "cuál es el porcentaje medio de subida"; "a cuánto ascienden los gastos que tiene la empresa y ese supuesto desfase que justificaría la revisión (de nuevo, en la moción se esgrime como argumento pero sin cifras); "cuánto del incremento anual de la tarifa repercute a Aguas de Cádiz y cuánto en el Consorcio" (pues no hay números que indiquen "esta es la tarifa que va a subir el consorcio y esta es la tarifa que se sube en la ordenanza", ejemplifica); y se reclamará que "los cambios introducidos en la modificación no se comparan con la ordenanza vigente", ni tampoco en qué repercute en la modificación el informe preceptivo de la Junta (que no se llevó al pleno de aprobación inicial pero sí estaba contemplado para el del próximo jueves). Además, Garrón también llama la atención sobre el nulo reflejo de las palabras del presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, en el pleno donde se realizó la aprobación inicial de esta medida donde aseguró que "la revisión de la tarifa iba a ser progresiva". "Sin embargo, no hay ningún documento legal ni técnico que respalde esa progresión mencionada", afea.

También anuncia la concejala que van a pedir al equipo de Gobierno que convoque la Mesa del Agua de Cádiz, "que es el espacio donde los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en esta medida o en cualquier otra relacionada con el agua", señala.

Propuestas a pleno de Adelante Izquierda Gaditana

Además de celebrar esta retirada de la moción en los puntos del día, David de la Cruz adelanta las propuestas que llevará su partido al próximo pleno, además de las anunciadas medidas trabajadas con la Asamblea Ciclista.

De esta forma, suman otra moción sobre los nuevos fondos europeos que llegan, "que estén trabajados, que cuenten con un equipo el Ayuntamiento y que, a ser posible, no renuncien a ningún porcentaje de esos fondos".

Además, se incluyen las demandas de la Marea Blanca en torno a que "todos los recursos públicos sean destinados a Sanidad Pública y, además, se reduzca esa atención telefónica que tanto se ha normalizado".

Y, por último, reclamarán que el estadio municipal "siga cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática, siga manteniendo su nombre (Estadio Nuevo Mirandilla), como siguen demandando plataformas como Carranza Incumple".