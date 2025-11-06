AIG, sobre Procasa: "El Gobierno de Bruno García gestiona menos, peor y más caro"

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha rechazado el planteamiento del gobierno de Bruno García de contratar a una empresa externa para que asuma los procesos de selección de los trabajadores que en el futuro próximo tendrán que incorporarse a la empresa municipal de Vivienda, Procasa.

Entiende AIG que esta medida lo que hace es "privatizar, por más de 171.000 euros, el proceso de selección de personal para el acceso a una empresa que es pública, cuando nunca ha hecho falta contratar este servicio puesto que se ha venido haciendo, al igual que en las demás sociedades municipales, a través de una oferta pública gestionada por el propio personal de Procasa o bien, mediante el Servicio Andaluz de Empleo (en función de la naturaleza del puesto ofertado), que no olvidemos que es de la propia Junta de Andalucía y que es público”.

La portavoz adjunta de AIG y consejera de Procasa, Helena Fernández, ha criticado que el alcalde, Bruno García, y la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, quieren "privatizar el acceso a una empresa pública", aumentando también los costes que supondrá al propio Ayuntamiento esta decisión. “Si hace unas semanas conocimos que el sueldo de la nueva gerente de Procasa se ha fijado en más de 82.000 euros, situándose así como la cuarta persona mejor pagada en el Ayuntamiento de Cádiz a pesar de realizar menos funciones que su antecesor en el cargo, ahora el alcalde da su visto bueno a derrochar nada más y nada menos que 171.820 euros en privatizar un servicio de forma innecesaria, al más puro estilo del PP”, denuncia Fernández.

Por ello, el grupo concluye que el equipo de Gobierno de Bruno García "gestiona menos, peor y más caro", porque en estos dos años y medio "Procasa no ha construido nueva vivienda pública, no ha regulado el precio de los alquileres, y en cambio se ha subido el precio de la VPO y la vivienda cada vez está más cara en nuestra ciudad". "Pero eso sí, los gestores del Partido Popular son expertos en gastarse el dinero de los gaditanos y gaditanas en privatizar y externalizar servicios", concluye la portavoz adjunta.