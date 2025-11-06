Procasa recurrirá a una empresa externa para contratar a nuevo personal

La empresa municipal de Vivienda de Cádiz, Procasa, asumirá en un horizonte cercano la renovación de buena parte de su plantilla ante las jubilaciones que se van a producir en los próximos años. Tal debe ser el volumen de nuevas contrataciones futuras que los técnicos responsables de Recursos Humanos y del servicio jurídico aseguran no contar "con medios propios suficientes". Y por eso, el consejo de administración aprobará (a priori) este jueves la externalización de estos futuros procesos de contratación, para que los realice otra empresa.

En el expediente que se lleva al consejo de administración se especifica la necesidad de Procasa de renovar la plantilla "ante las jubilaciones que se van a producir en los próximos años, y también cubrir posibles vacantes". De ahí este nuevo contrato en el que tienen previsto gastar hasta 171.820 euros, que sería la cantidad máxima que recibiría la empresa que resulte adjudicataria durante los cuatro años que como máximo tendrá de vigencia el contrato (un año y tres posibles prórrogas anuales).

Establece Procasa en este pliego que saldrá a licitación próximamente un precio de 5.000 euros (sin IVA) por cada proceso de selección que se le encargue a la empresa en el que concurran menos de veinte aspirantes. Y otro precio, 7.100 euros (igualmente sin contar el IVA) para los procesos a los que se presenten más de 20 personas. Precisa Procasa en el pliego que se prevén realizar "un máximo de cinco procesos de selección anuales". De ahí que el máximo que tenga previsto gastar cada año sea 42.955 euros (con el IVA), aunque de esa partida utilizará solo la que necesite según el número de procesos que desarrolle.

Este precio, además, no será revisable en ninguno de los años que dure el contrato (ni el año que se firme ni las tres posibles prórrogas anuales posteriores).

Será esta externalización de las futuras contrataciones una de las primeras decisiones que adopte la nueva gerente de la sociedad, que opera desde este verano y cuyas condiciones laborales principales se fijaron este mes de octubre otorgándole un salario de más de 82.000 euros, lo que la eleva a la cuarta persona mejor pagada en el Ayuntamiento (incluyendo funcionarios, políticos, asesores, personal laboral y otras opciones contractuales).