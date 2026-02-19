AIG plantea una ruta feminista dedicada “a las mujeres que construyeron Cádiz”

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha presentado al Consejo de la Mujer del Ayuntamiento una propuesta con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Se trata, en concreto, de una ruta feminista que visibilice “el papel histórico, social, cultural y económico de las mujeres de Cádiz, así como recuperar la memoria colectiva e incorporar la perspectiva de género al callejero y a los espacios públicos”.

La iniciativa, bajo el nombre ‘Ruta Feminista Gaditana: las mujeres que construyeron nuestra ciudad’, consiste en la organización de una ruta guiada gratuita por distintos puntos de la ciudad vinculados a mujeres gaditanas destacadas o a espacios significativos para la memoria feminista. Y cita AIG la antigua Fábrica de Tabacos, los jardines de las hermanas Carvia Bernal “o la calle dedicada en el barrio de la Viña a la Salvaora y la Petróleo, entre otros lugares”.

Cuenta este grupo que el recorrido se enmarcaría dentro de la programación del 8–M, fomentando la participación y la reflexión colectiva.

Lorena Garrón considera fundamental “reconocer la contribución de tantas mujeres gaditanas que, a lo largo de la historia, han sido protagonistas en la construcción de nuestra ciudad, aunque en muchas ocasiones hayan quedado relegadas a un segundo plano o directamente invisibilizadas”.

“Queremos que nuestras calles, plazas y edificios cuenten también la historia de las mujeres que hicieron posible la Cádiz que hoy conocemos”, remarca Garrón.

Ilustres Anónimas 2026

Además de esta propuesta, también ha planteado AIG que la catedrática de Historia Contemporánea de la UCA Gloria Espigado Tocino, sea reonocida como una de las Ilustres Anónimas de este 2026.

Defiende AIG que Espigado es "una de las investigadoras más destacadas en el ámbito de la historia social y cultural de la España contemporánea, con especial atención a los estudios de género, la educación y el papel de las mujeres en los procesos históricos". "Su trayectoria académica se caracteriza por un sólido compromiso con la investigación rigurosa, la innovación docente y la divulgación del conocimiento histórico, contribuyendo de manera decisiva al prestigio científico y académico de la universidad gaditana tanto a nivel nacional como internacional", añaden, destacando también que a lo largo de su carrera, Espigado Tocino ha impulsado numerosos proyectos de investigación, publicaciones científicas y actividades de transferencia cultural que han enriquecido el patrimonio intelectual y social de Cádiz, acercando la historia a la ciudadanía y fomentando una visión crítica e inclusiva del pasado.

"Su labor ha tenido, además, un importante impacto en la formación de nuevas generaciones de investigadores y docentes, consolidando un legado académico y humano que la convierte en una candidata especialmente meritoria para ser elegida como Ilustre Anónima 2026 por este Consejo, en atención a su contribución al conocimiento, la cultura y el desarrollo social de la ciudad", apuntan desde AIG.