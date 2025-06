AIG sobre la limpieza de Cádiz: "El PP reconoce que se está incumpliendo el pliego"

Adelante Izquierda Gaditana ha visto reforzado su posicionamiento respecto al servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Cádiz y cómo se está prestando en la actualidad. La formación que lidera David de la Cruz considera que las críticas y valoraciones que viene realizando en las últimas semanas respecto al contrato y sus incumplimientos han quedado ratificadas con la apertura de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento contra la empresa por importe de casi 1 millón de euros, como informaba este jueves Diario de Cádiz.

Este procedimiento sancionador que está en curso confirma, según AIG, "lo que llevamos dos años denunciando y el PP de Bruno García negando: que el problema no es el pliego, sino la ejecución del mismo, puesto que no se está desarrollando en su integridad". "Hay incumplimientos", insiste este partido tras conocer la actuación que está liderando el equipo de gobierno.

Recuerda Adelante que en el último pleno denunciaron "que hay más de 3.000 jornadas que no se han realizado, que no se están cubriendo las bajas, que no se está baldeando como se debe, que no está llegando la nueva maquinaria de limpieza". "Por todo ello llevamos meses pidiendo al gobierno local que cumpla con su obligación de fiscalizar y sancionar a la empresa", añade este grupo municipal, que considera que la oposición viene realizando en estos dos años de gobierno del PP "una labor mayor de fiscalización que el propio equipo de gobierno, que parece que se ha enterado por nosotros de todos los desmanes que está cometiendo la empresa adjudicataria".

Del mismo modo, recuerda AIG que han solicitado un informe sobre los incumplimientos del pliego de limpieza, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta alguna. Y tras conocer la información por la prensa y criticar "la falta de ética y de oscurantismo por parte de Bruno García y de su concejal José Carlos Teruel", asegura esta formación que en los ocho años de gobierno de Kichi no hubo sanciones a la empresa de limpieza porque "el régimen sancionador dentro del pliego es nuevo, en el anterior no existía". "No había una herramienta, como la que tienen ahora, para poder sancionar a la empresa adjudicataria por sus incumplimientos. Esa herramienta sí aparece en el pliego actual, del que tanto criticaba el PP cuando estaba en la oposición", añaden en respuesta a las críticas de los populares por esa falta de expedientes y sanciones durante los dos mandatos de Adelante. "Bruno García debería dejar ya a un lado su estrategia de hablar de su antecesor, José María González, para intentar así tapar su mala gestión, pues lleva dos años gobernando y la ciudad no avanza, sino que da pasos para atrás, como estamos viendo con la limpieza", trasladan al respecto.

"La ciudad está más sucia que nunca y sigue sin contratarse a nuevo personal pese a que lo recoge el pliego, sigue sin llegar nueva maquinaria, sigue sin baldearse en muchas calles… Los gaditanos y gaditanas estamos pagando por un servicio de limpieza que no se corresponde con lo que tendría que ser, y a pesar de ello el alcalde se mantiene callado y de brazos cruzados, cuando lo que vendió en campaña es que Cádiz iba a estar más limpia que nunca", critican desde AIG, que denuncia también "represiones" a los trabajadores, "a quienes se les está interponiendo sanciones de empleo y sueldo que nunca antes se habían dado"; o que hay trabajadores de la empresa realizando labores en otros municipios.

En definitiva, todas esas irregularidades, el "deficiente servicio de recogida de muebles", los contratos laborales, la maquinaria pendiente, los defectos en los uniformes o las faltas de material "son los problemas" del servicio de limpieza. "Y en darles solución se debe centrar un gobierno con una ciudad más sucia que nunca", concluyen en AIG.